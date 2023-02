Magdeburg - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2023

Unser Magdeburg - Karlsruhe Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.02.2023 lautet: Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel ist das Kellerduell am Sonntag zwischen Magdeburg und Karlsruhe. Am Ende dürfte die Mannschaft mit der schlechteren Formkurve leer ausgehen.

Schaut man auf eine Zweitliga-Tabelle seit dem 7. Spieltag, ist der Karlsruher SC hier die formschwächste Mannschaft. Die Badener holten in diesem Zeitraum nur zwei Siege und insgesamt acht Punkte.

Selbst das zweitschlechteste Team sammelte an den vergangenen 12 Spieltagen vier Zähler mehr. Damit rutschen die Badener immer weiter in den Keller.

Noch hält sich die Mannschaft über dem Strich. Doch schon am Sonntag nach dem Kellerduell beim Schlusslicht Magdeburg könnte der KSC selbst die Rote Laterne überreicht bekommen.

Trotz der aktuellen Negativserie sind die Gäste für die Buchmacher die leichten Favoriten. Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 2,75 bei Betano die Wette „Heimsieg“.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Karlsruhe auf „Heimsieg“:

Magdeburg kassierte mehr Niederlagen auswärts (6) als daheim (5)

Der KSC wartet seit 8 Pflichtspielen auf einen Sieg

Zu Gast beim FCM ist Karlsruhe noch ohne Punkt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Karlsruhe Quoten Analyse:

In der 2. Bundesliga geht es immer noch extrem eng zu. Nach Spieltag 18 liegen zwischen Platz 18 und Rang 9 nur vier Punkte. So ist die Lage von Schlusslicht Magdeburg bisher nicht wirklich bedrohlich.

Der KSC steht aktuell nur drei Plätze und einen Punkt vor dem kommenden Gegner. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,47 sind die Gäste die leichten Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 2,75 bezahlt.

Magdeburg vs Karlsruhe Prognose: Krisenduell im Keller

Wenn Magdeburg in dieser Saison zwei Treffer erzielt hat, hatte das bisher immer zumindest für einen Punktgewinn gereicht. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres zu Gast in Düsseldorf ging diese Serie allerdings zu Ende. Der FCM ging früh in Führung und glich nach gut einer Stunde zum 2:2 aus. Da die Abwehr aber erneut zu wackelig war, setzte es eine 2:3-Pleite.

Nach der dritten Niederlage in Folge ist der Aufsteiger erstmals seit Mitte September wieder Letzter. Die Männer von Trainer Christian Titz hatten schon auf Rang 17 überwintert. Trotzdem will man an der Elbe am offensiven Stil festhalten. Gegen den KSC muss man auf Stürmer Baris Atik und Spielmacher Cristiano Piccini verzichten. Auch Bell Bell, Halbouni, Stappmann, Krempicki, Kath, Schuler, Franzke und Scienza fallen aus.

Eigentlich hatte im Wildpark am vergangenen Spieltag keine Mannschaft den Sieg verdient. Paderborn sicherte sich mit einem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit aber doch noch den Dreier und fügte dem KSC das achte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg zu. In den vergangenen neun Partien kassierte Karlsruhe immer mindestens ein Gegentor. Zahlreiche Neuzugänge haben bisher noch keine Qualitätsverbesserung gebracht.

Auch im Winter-Transferfenster kamen mit Verteidiger Daniel Brosinski und Stürmer Budu Zivzivadze zwei neue Profis hinzu. So langsam muss die Mannschaft wieder liefern. Sonst wird die Luft für Coach Christian Eichner immer dünner. Auch bei den Gästen fehlen mit Brosinski, Ambrosius und Nebel wichtige Spieler. In acht Gastspielen dieser Saison holten die Badener nur zweimal die volle Ausbeute.

Magdeburg - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:3 Düsseldorf (A), 2:2 Legia Warschau (A), 1:2 Zaglebie Lubin (A), 4:1 Kecskemeti (H), 2:3 Zwickau (H)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 0:1 Paderborn (H), 0:1 Puskas FC (A), 2:1 Bochum (A), 1:1 Viktoria Köln (A), 4:4 St. Pauli (H)

Letzte Spiele Magdeburg vs Karlsruhe: 3:2 (A), 2:0 (H), 0:1 (A), 5:3 (H)

An das Hinspiel gegen den FCM hat der KSC keine guten Erinnerungen. Nach gut einer halben Stunde lagen die Hausherren schon mit 0:3 zurück. Im zweiten Durchgang kamen die Karlsruher noch auf 2:3 heran, konnten aber den ersten Saisonsieg von Magdeburg nicht mehr verhindern.

In vier Pflichtspielen gegen Karlsruhe kassierten die Elbstädter nur eine Niederlage. In der Drittliga-Saison 2017/18 gab es im Wildpark eine 0:1-Pleite. In der MDCC-Arena sind die Badener noch ohne Punkt.

Unser Magdeburg - Karlsruhe Tipp: „Heimsieg“

Beide Teams gehen mit langen Negativserien ins Kellerduell. Magdeburg kassierte drei Niederlagen in Folge, Karlsruhe holte nur einen Punkt aus den letzten sieben Spielen.

Beim Blick auf die letzten Spieltage fällt es aber noch schwerer, auf den KSC zu setzen. Die Badener sind harmlos in der Offensive und können ihre Fehler in der Defensive nicht abstellen.

Sicher ist Magdeburg mit 7 Punkten aus 8 Spielen das schwächste Heimteam der Liga und hat auch die schwächste Defensive. Doch der FCM macht aktuell den minimal besseren Eindruck.