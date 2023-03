Magdeburg - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Mit dem 2:0 am Freitag gegen Kaiserslautern konnte Aufsteiger Magdeburg nach fünf vergeblichen Versuchen endlich wieder ein Heimspiel gewinnen. Mit insgesamt 10 Punkten aus den letzten fünf Spielen kletterte der FCM auf Platz 12 und hat inzwischen sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Mit einem weiteren Sieg im Heimspiel am Samstag gegen Paderborn könnte die Mannschaft von Coach Christian Titz einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Buchmacher sehen in einer ausgeglichenen Partie die Gäste aus Ostwestfalen allerdings leicht vorne. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1.55 bei Chillybets für die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Paderborn auf „Über 2,5 Tore“:

Magdeburg blieb in dieser Saison erst zweimal ohne Gegentor

Paderborn kassierte in den vergangenen 5 Gastspielen 9 Gegentreffer

Der SCP stellt die beste Offensive in der 2. Bundesliga

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Paderborn Quoten Analyse:

Paderborn ist als Vierter der erste Verfolger der Top 3. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt allerdings sieben Zähler. Magdeburg liegt acht Plätze und 12 Punkte hinter dem kommenden Gegner zurück. In der Heimtabelle steht nur Rostock (10 Punkte) schlechter da als der FCM (11 Zähler).

Trotzdem können sich die Bookies wie unser Ranking-Neuzugang Chillybets auf keinen Favoriten einigen. Die Gäste sind mit Quoten im Schnitt von 2,40 die leichten Favoriten. Ein Sieg der Hausherren ist mit durchschnittlichen Quoten von 2,69 aber nicht wirklich viel unwahrscheinlicher.

Magdeburg vs Paderborn Prognose: Kann der SCP die Ausfälle kompensieren?

Ende Januar sah die Lage in Magdeburg nicht wirklich rosig aus. Nach der 2:3-Pleite in Düsseldorf war der Aufsteiger ans Tabellenende abgerutscht. Doch mit drei Siegen und einem Remis aus den letzten fünf Spielen hat sich der FCM im Kampf gegen den Abstieg viel Luft verschafft. In diesem Zeitraum gab es mit dem 1:2 daheim gegen den so formstarken FC St. Pauli nur eine Pleite.

Das 2:0 gegen Kaiserslautern war erst die zweite Partie in dieser Saison ohne Gegentor. In 17 Spielen der Hinrunde holten die Elbstädter gerade mal 17 Punkte. Nach sechs Partien der Rückserie hat die Mannschaft nun schon 10 Zähler auf dem Konto. Trotzdem reichte es in 11 Heimspielen bisher nur zu drei Siegen bei einem Torverhältnis von 10:16.

Paderborn war mit vier Siegen aus vier Spielen hervorragend ins neue Jahr gestartet. Die Fans hofften, dass ihr Team noch ins Aufstiegsrennen eingreifen kann. Doch nach dem 1:1 in Kiel und dem 1:2 am Freitag daheim gegen St. Pauli, der ersten Niederlage 2023, hat die Mannschaft von Coach Lukas Kwasniok den Anschluss an die ersten drei Plätze verloren. Eine Aufholjagd erscheint unwahrscheinlich.

Aktuell fehlen den Ostwestfalen die Langzeitverletzten Robert Leipertz, Marvin Pieringer und Raphael Obermair. Zudem sitzen die Offensivkräfte Sirlord Conteh und Florent Muslija am Samstag eine Sperre ab. Der Einsatz von Innenverteidiger Jannis Heuer ist noch ungewiss. Allerdings hat der SCP immer noch die beste Offensive mit 47 Treffern. In der Fremde glückten aber nur 15 Tore in 11 Spielen.

Magdeburg - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:0 Kaiserslautern (H), 2:1 Hannover (A), 1:2 St. Pauli (H), 3:2 Kiel (A), 1:1 KSC (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:2 St. Pauli (H), 1:1 Kiel (A), 1:0 Kaiserslautern (H), 4:3 Hannover (A), 4:1 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Paderborn: 0:1 (A), 1:1 (H), 4:4 (A), 1:1 (A), 1:0 (H)

Nach 10 Aufeinandertreffen führt Magdeburg den Vergleich mit vier Siegen an. Fünfmal wurden bei dieser Paarung die Punkte geteilt. Der SCP feierte im Hinspiel der laufenden Saison im neunten Punktspiel gegen den FCM mit einem 1:0 den ersten Liga-Sieg. Ab der 40. Minute durften die Ostwestfalen in Überzahl spielen, erzielten aber erst in der 79. Minute den Treffer des Tages. Davor hatte sich Paderborn nur im Pokal 2006/07 auswärts im Elfmeterschießen durchgesetzt. In Sachsen-Anhalt spricht die Bilanz mit 3 Siegen, 2 Remis und 9:3 Toren klar für die Hausherren.

Unser Magdeburg - Paderborn Tipp: Über 2,5 Tore

Schaut man auf die Tabelle, müssten die Gäste eigentlich die Favoriten sein. Doch beim FCM hat sich der SCP oft schwer getan. Zudem müssen die Ostwestfalen mit großen Personalsorgen klarkommen. So entscheiden wir uns gegen einen 1x2-Tipp. Die schwächste Abwehr empfängt aber die beste Offensive. Das dürfte für Tore sorgen.