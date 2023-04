Magdeburg - Sandhausen Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Magdeburg - Sandhausen Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.04.2023 lautet: In Sandhausen gehen langsam die Lichter aus. Gegen den Aufsteiger aus Magdeburg ist keine Trendwende in Sicht.

Magdeburg verpasste in Regensburg trotz zweimaliger Führung am Ende einen wichtigen Dreier. Baris Atik und Daniel Elfadli hatten die Gäste zweimal in Front gebracht. Beide Male kam der Jahn aber zurück ins Spiel. Zu allem Überfluss flog in der Nachspielzeit Daniel Heber aufgrund einer Notbremse mit Rot vom Feld und wird gegen Sandhausen fehlen.

Das letzte Erfolgserlebnis des SV Sandhausen geht bereits auf den 18. Spieltag zurück und kam durch ein 2:1 auf der Alm bei Bielefeld zustande. Im Anschluss folgten sieben Niederlagen und zwei Remis. Zuletzt bei der 0:2-Heimniederlage gegen Greuther Fürth präsentierten sich die Gastgeber vor allem offensiv sehr harmlos und verbuchten über das gesamte Match hinweg keinen Schuss auf den gegnerischen Kasten. Aufgrund der schlechten Leistungen stellte der SV Sandhausen Trainer Tomas Oral nach nur 49 Tagen Amtszeit mit sofortiger Wirkung frei.

Im direkten Duell sehen wir den FCM als Favoriten und spielen die Wette auf einen Heimsieg. Für diesen Spielausgang hält Betano eine Quote von 1,75 bereit.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Sandhausen auf „Sieg Magdeburg“:

Magdeburg holte in den jüngsten 3 Heimspielen sieben Punkte (2S, 1U).

Sandhausen wartet seit 4 Auswärtsduellen auf einen Triumph (3N, 1U).

Die Gäste haben das Siegen verlernt und sind seit 9 Liga-Spielen erfolglos (7N, 2U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Sandhausen Quoten Analyse:

Das momentane Formtief der Mannen aus Baden-Württemberg ist auch den zahlreichen Bookies nicht entgangen. Die Sandhausener gehen als klarer Außenseiter auf den Sieg ins Rennen und zeigen die höchste Quote am Drei-Weg-Markt auf. Der Auswärtssieg bringt einen Wert zwischen 4,20 und 4,35 mit sich.

Für den Heimsieg servieren die Sportwetten-Anbieter hingegen lediglich eine Magdeburg Sandhausen Quote in Höhe von durchschnittlich 1,75.

Da Magdeburg und Sandhausen mit 47 bzw. 53 Gegentoren keine defensive Stabilität in der 2. Bundesliga an den Tag legen, gehen die Bookies beim direkten Kräftemessen von Toren auf beiden Seiten bzw. mehr als 2,5 Treffern aus.

Magdeburg vs Sandhausen Prognose: „Schießt der FCM Sandhausen tiefer in die Krise?“

Magdeburg hat als Aufsteiger nur ein Ziel vor Augen: Den Klassenerhalt! Nur noch acht Zähler fehlen zur magischen Grenze von 40 Punkten.

Wenngleich der FCM nur eines der letzten vier Liga-Duelle siegreich gestaltete, sollten die Mannen von Trainer Christian Titz, der bereits in die dritte Spielzeit in Magdeburg geht, zuhause keineswegs unterschätzt werden. Sieben Punkte aus den jüngsten drei Partien in der MDCC-Arena attestieren den Magdeburgern ein gewisses Maß an Heimstärke. Trotz allem reicht es in der Heimtabelle nur für Rang 16.

Defensiv wirkte der Tabellen-Zwölfte kürzlich auf heimischem Boden gefestigt und hielt dreimal in Serie hinten die Null. Zudem kamen fünf eigene Treffer zustande.

Sandhausen befindet sich in der Abwärtsspirale. Inwiefern man dieser durch die Entlassung von Tomas Oral entfliehen kann, wird sich noch herausstellen. Der neue Coach wäre in der aktuellen Saison bereits der Dritte auf der Bank. Vorerst betreut Co-Trainer Marcus Fritz die Spieler.

Magdeburg - Sandhausen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:2 Regensburg (2BL, A), 3:0 Rostock (2BL, H), 0:3 Fürth (2BL, A), 0:0 Paderborn (2BL, H), 2:0 Kaiserslautern (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 0:2 Fürth (2BL, H), 1:3 Hannover (2BL, A), 0:5 St. Pauli (2BL, H), 2:2 Kaiserlautern (2BL, A), 1:1 Kiel (2BL, H).

Letzte Spiele Magdeburg vs. Sandhausen: 0:1 (2BL, A), 0:1 (2BL, H), 1:0 (2BL, A).

Ganze acht Punkte fehlen Sandhausen zum rettenden Ufer. Selbst zum Relegationsplatz, der momentan von Regensburg belegt wird, liegt eine Differenz von sechs Zählern vor. In den jüngsten drei Liga-Ansetzungen konnte kein einziger Zähler errungen werden.

Nur ein magerer Punkt resultierte im Jahr 2023 aus den vier Partien in der Fremde. Dem 2:2 in Kaiserslautern stehen drei Niederlagen in Düsseldorf (0:2), Nürnberg (0:1) und Hannover (1:3) gegenüber. In zwei der jüngsten vier Partien in der Ferne verpasste Sandhausen einen eigenen Treffer. Nur Braunschweig holte auswärts weniger Punkte.

Unser Magdeburg - Sandhausen Tipp: „Sieg Magdeburg“

Im 87. Spiel an der Seitenlinie von Magdeburg könnte Trainer Christian Titz auf ein 3-4-2-1 setzen. Immerhin brachte diese Spielausrichtung in den vergangenen beiden Liga-Duellen vier Punkte. Da mit Luca Schuler und Luc Castaignos weiterhin beide Mittelstürmer verletzungsbedingt fehlen, agiert wohl der eigentlich im rechten Mittelfeld angesiedelte Mohammed El Hankouri als Neuner. Unterstützung erhält er dabei von Baris Atik und Jason Ceka, der am vorletzten Spieltag gegen Rostock mit zwei Toren glänzte.

In erster Linie dürfte es für die Gäste aus Sandhausen um eine sichere Defensive gehen, die Basis dafür stellt eine Viererkette dar. Zudem dürften wieder einmal zwei Abräumer vor der Abwehr zum Einsatz kommen.

Wenngleich ein Trainerwechsel Kräfte bei den Gästen freisetzen wird, sehen wir die Hausherren aufgrund ihrer zuletzt an den Tag gelegten Heimstärke in der Favoritenrolle.