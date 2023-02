Magdeburg - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Magdeburg - St. Pauli Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.02.2023 lautet: Aufsteiger Magdeburg will nach dem Sieg vom vergangenen Spieltag dringend im Abstiegskampf nachlegen. Gegen den Angstgegner St. Pauli gibt es aber wohl nicht viel zu holen.

Ein Trainer schreibt Geschichte! St. Pauli-Übungsleiter Fabian Hürzeler ist mit 29 Jahren sowieso der jüngste amtierende Coach im deutschen Profifußball. Mit dem 1:0-Erfolg in Nürnberg im ersten Spiel nach der Winterpause beendeten die Kiezkicker unter Hürzeler einen fast einjährigen Auswärtsfluch. Danach folgte in der vorletzten Woche der erste Heimsieg gegen Hannover seit dem Jahr 1994. Und das 1:0 gegen Kaiserslautern am Samstag war der dritte Sieg in Serie ohne Gegentor. Das hatte der Verein zuletzt 2007 in der Regionalliga Nord geschafft. Was für eine Bestmarke folgt am Samstag zu Gast in Magdeburg? Wir trauen den Hamburgern auf jeden Fall erneut etwas zu und spielen mit einer Quote von 1,68 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs St. Pauli auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Magdeburg ist das schwächste Heimteam der 2. Bundesliga

St. Pauli ist seit 5 Liga-Partien ungeschlagen

Die Kiezkicker sind der Angstgegner des FCM

Magdeburg vs St. Pauli Quoten Analyse:

Magdeburg ist durch den Sieg am vergangenen Spieltag ans rettende Ufer geklettert. Weiterhin hat der Aufsteiger nur einen Platz und einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der FCSP hat fünf Zähler mehr auf dem Konto als der FCM und steht damit sechs Ränge in der Tabelle vor dem kommenden Gegner. So sind die Gäste bei der Magdeburg vs St. Pauli Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,27 die leichten Favoriten. Die Hausherren dürfen mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,02 aus Sicht der Bookies aber auch auf Punkte hoffen.

Magdeburg vs St. Pauli Prognose: Kann der FCM nun nachlegen?

Magdeburg musste am Freitag zu Gast in Kiel auf elf verletzte Spieler verzichten. Zudem war durch den Ärger zwischen Fans und Trainer sowie Spielern nach dem 1:1 daheim gegen den KSC viel Unruhe aufgekommen. An der Förde geriet der FCM auch zweimal in Rückstand. Die Defensive zeigte wieder ihre altbekannten Schwächen. Vor allem bei Standards waren die Elbstädter erneut zu langsam.

Doch auf der Gegenseite zeigte der Aufsteiger viel Effizienz sowie eine tolle Moral, kam zweimal zurück und drehte das Spiel am Ende in einen 3:2-Sieg. In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt hofft man nun auf einen Befreiungsschlag. Die Bilanz aus neun Heimspielen steht aber bei zwei Siegen und zwei Remis. Zudem bedeuten 39 Gegentreffer immer noch die schwächste Abwehr der 2. Bundesliga.

Nach der Hinrunde stand der FC St. Pauli gar nicht gut da. Die Kiezkicker konnten sich nur dank des besseren Torverhältnisses über dem Strich halten. Dieses Abschneiden wurde dann auch Trainer Timo Schultz zum Verhängnis. Unter dem neuen Coach haben die Hamburger mit drei Siegen wieder den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft. Dabei sind einige Fortschritte zu erkennen.

In der ersten Saisonhälfte hatte das Spiel der Mannschaft immer wieder Stabilität vermissen lassen. In drei Partien unter Hürzeler ist der FCSP noch ohne Gegentor. Zudem passiert es auch immer seltener, dass die Spieler auf dem Feld die Ordnung verlieren. Daheim sind die Kiezkicker mit fünf Siegen und fünf Remis immer noch ungeschlagen. In der Fremde stehen aber nur ein Sieg und sechs Zähler zu Buche. Kein Zweitliga-Team hat aktuell weniger Auswärtspunkte auf dem Konto.

Magdeburg - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 3:2 Kiel (A), 1:1 KSC (H), 2:3 Düsseldorf (A), 2:2 Legia Warschau (A), 1:2 Zaglebie Lubin (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:0 Kaiserslautern (H), 2:0 Hannover (H), 1:0 Nürnberg (A), 0:0 Midtjylland (H), 1:0 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs St. Pauli: 0:3 (A), 2:3 (H), 1:4 (A), 1:2 (H), 1:1 (H)

Der FC St. Pauli ist der absolute Angstgegner des 1. FC Magdeburg. In sechs Pflichtspielen gegen die Kiezkicker holte der FCM gerade mal einen Punkt. Die drei Zweitliga-Duelle haben die Elbstädter bei einem gesamten Torverhältnis von 2:9 verloren. So gewannen die Hamburger das Hinspiel in dieser Saison mit 3:0. Zudem setzte sich Pauli in der Vorsaison im DFB-Pokal mit 3:2 in der MDCC-Arena durch.

Unser Magdeburg - St. Pauli Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Die Magdeburger hoffen durch den Sieg in Kiel auf Rückenwind. Der FCM ist aber weiterhin das schwächste Heimteam der Liga. Zudem trifft man auf formstarke Kiezkicker, die auch noch ein absoluter Angstgegner sind. So ist für die Hausherren wohl nicht mehr als ein Punkt drin. Zudem geizen Spiele mit Beteiligung des Aufsteigers, wie schon so oft zuvor in dieser Saison, auch dieses Mal wahrscheinlich nicht mit Toren.