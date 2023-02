Mainz - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Die Spannung im unteren Drittel der Bundesliga nimmt zu und jeder Punkt ist Gold wert. Viele Teams sammeln zu Hause wichtige Zähler, doch den Mainzern gelingen einfach zu wenig Siege in der Mewa-Arena. Augsburg hingegen gewann zwei der letzten drei Partien und präsentierte sich gestärkt im neuen Jahr. Wir setzen auf eine doppelte Chance X2 und ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren. Der Buchmacher Bwin bietet dafür eine Quote von 3,20 an.