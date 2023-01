Mainz - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 01.02.2023

Unser Mainz - Bayern Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 01.02.2023 lautet: Die Bundesliga ist spannender denn je! Das liegt weniger an der Konkurrenz als an der aktuellen Form der Bayern. Ein Pokal-Aus wäre dementsprechend katastrophal. Im Duell mit Mainz erwarten wir eine enge Begegnung mit wenigen Treffern.

Ein Pokalspiel mit einem großen Spannungspotential! Während dem FSV Mainz am vergangenen Wochenende der Befreiungsschlag gelang, rutschte Bayern mit dem nächsten 1:1 tiefer in die Ergebniskrise.

Wir setzen dennoch auf einen Sieg Bayern oder Unentschieden und weniger als 2,5 Tore in dieser Partie. Bet-at-Home bietet dafür eine Wettquote von 3,05 an.

Darum tippen wir bei Mainz vs Bayern auf „Sieg Bayern oder Unentschieden und unter 2,5 Tore“:

Der Tabellenführer der Bundesliga trennte sich zuletzt in drei Spielen in Folge mit einem 1:1 Unentschieden

Mainz teilte in zwei der jüngsten vier Pflichtspiele die Punkte mit einem 1:1. Zudem machten sie es bisher vielen Top-Teams schwer!

Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass der FCB die meisten xG und die wenigsten xGA aufweist und damit jeweils das beste Team des deutschen Oberhauses darstellt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Bayern Quoten Analyse:

Rechtzeitig vor dem Pokalspiel konnten sich die Mainzer in der Bundesliga Luft verschaffen. Durch ihren 5:2-Erfolg gegen Bochum beendete der FSV seine Durststrecke von sechs sieglosen Ligaspielen in Folge. Dennoch sind die 05er in ihrer Mewa-Arena mit Quoten von ca. 5,80 der klare Außenseiter.

Obwohl der deutsche Rekordmeister bisher nicht wirklich aus dem Quark gekommen ist, vergeben die Buchmacher Wettquoten von ca. 1,45 für einen Sieg des Favoriten.

Es ist durchaus möglich, dass Bayern in diesem Spiel gewinnt, aber ebenso können wir uns eine Verlängerung vorstellen. Zudem sind die Quoten bei der aktuellen Form der Münchener zu niedrig, um direkt auf einen Auswärtssieg zu setzen.

Mainz vs Bayern Prognose: Bayern tat sich in Mainz zuletzt schwer

Ein Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters ist in diesem Jahr keinesfalls in Stein gemeißelt. Im deutschen Oberhaus reichte es nur in 55,5 Pozent der Auswärtsspiele zu einem Sieg. In einem Drittel der Spiele musste der FCB die Punkte teilen. Verloren haben Nagelsmann und Co. auswärts hingegen nur ein Spiel.

Offensiv findet der Serienmeister aktuell nicht zu seiner üblichen Form. Drei Mal in Folge reichte es nur zu einem eigenen Treffer und einem 1:1-Unentschieden.

Darüber hinaus ist die Hintermannschaft immer für ein Gegentor gut. Auswärts kassierte Bayern in sechs von neun Spielen mindestens ein Gegentor. Beim Gegenüber ist die Bilanz in Heimspielen nicht besser: Die 05er hielten nur in zwei von neun Auftritten vor dem eigenen Publikum den Kasten sauber.

Mainz - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 5:2 Bochum (H), 1:2 Dortmund (H), 1:1 Stuttgart (A), 1:1 Frankfurt (H), 0:1 Schalke (A).

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:1 Frankfurt (H), 1:1 Köln (H), 1:1 Leipzig (A), 2:0 Schalke (A); 6:1 Bremen (H).

Letzte 5 Spiele Team Mainz vs. Bayern: 2:6 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 2:1 (H), 2:5 (A)

Es kommt nicht häufig vor, dass ein Verein das von sich behaupten kann, doch die 05er dürfen es: Mainz gewann seine letzten beiden Heimspiele gegen den deutschen Rekordmeister. Können Sie diese Bilanz sogar ausbauen?

Die Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen im DFB-Pokal sind durchaus positiv. Zwar verlor Mainz die Begegnung nach Verlängerung, doch über die reguläre Spielzeit von 90 Minuten hielt der FSV ein 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis, das der Nagelsmann-Elf bekannt vorkommen dürfte.

Nehmen wir uns die Zeit, auf die bisherigen beiden Vorstellungen der Kontrahenten zu schauen. Sowohl Mainz als auch der FCB gaben sich keine Blöße und marschierten sauber durch die ersten beiden Runden. Keines ihrer bisherigen Pokalspiele endete mit weniger als drei Toren Differenz. Das wird sich in diesem Vergleich sehr wahrscheinlich ändern.

Mainz ist gefährlich aus dem Umschaltspiel, was erst vergangenes Wochenende zu Tage kam. Die Restverteidigung der Bayern hingegen war anfällig für derartige Angriffe des Gegners. Hier dürften sich Onisiwo und Co. Torchancen erarbeiten.

Unser Mainz - Bayern Tipp: „Doppelte Chance x2 & weniger als 2,5 Tore“

Bayern ist nicht in der Verfassung, um dieses Spiel zu dominieren. Die Offensive ist Stückwerk und kam in keinem der bisherigen drei Spiele im Jahr 2023 über 1,38 xG hinaus.

Der FSV hat in seinen letzten beiden Heimspielen gegen die Münchener bewiesen, dass sie den aktuellen Tabellenführer ärgern können. Einen Sieg der Mainzer halten wir zwar für etwas zu hoch gegriffen, doch ein enges Spiel mit wenigen Toren wirkt wahrscheinlich.