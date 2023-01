Mainz - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2023

Unser Mainz - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.01.2023 lautet: Bochum konnte in den letzten Spielen gute Leistungen abrufen. Im Tipp gegen die 05er erwarten wir daher ein Spiel, das zu Gunsten der Gäste enden wird.

Bochum konnte sich in den vergangenen Spielen etwas Luft verschaffen, musste jedoch in Leverkusen eine Niederlage einstecken. Die 05er konnten zuletzt in der Bundesliga nicht viele Punkte sammeln. Trotz des Tabellenstands entscheiden wir uns für einen Sieg von Bochum mit einer Quote von 4,80 bei Betano.

Darum tippen wir bei Mainz vs Bochum auf „Sieg Bochum“:

In den letzten sechs Spielen konnten die 05er lediglich zwei Punkte sammeln.

Schlechte Heimspielbilanz: Nur ein Spiel konnte Mainz in dieser Saison daheim gewinnen

Die Gäste haben drei der letzten vier Spiele gewonnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Bochum Quoten Analyse:

Ein Heimsieg von Mainz in dieser Partie wird mit Quoten von 1,70 angeboten, womit sie als Favorit der Buchmacher ins Spiel gehen.. Die Leistungskurve zeigt jedoch nach unten und in den letzten Spielen konnte kaum geglänzt werden.

Die Quote für eine Punkteteilung steht bei 4,00. Bochum und Mainz haben in der laufenden Saison jeweils fünf Siege eingefahren. Während Mainz in fünf von 17 Saisonspielen einen Punkt holte, spielten die Bochumer erst ein Mal unentschieden.

Ein Sieg des Außenseiters am Samstag wird mit sehr guten Quoten von bis zu 4,80 honoriert. In den letzten Spielen zeigten die Bochumer stark aufsteigende Form und gewannen drei Mal in Folge, ehe es am Mittwoch in Leverkusen eine 0:2-Niederlage gab. Auch am kommenden Wochenende trauen wir den Gästen einen Sieg zu.

Mainz vs Bochum Prognose: „Thomas Letsch macht den Unterschied“

Die Gäste hatten einen schlechten Start in die neue Spielzeit. Am Anfang der Saison hagelte es nur Niederlagen. Erst im siebten Spiel schafften sie es gegen den 1. FC Köln, einen Punkt zu sichern.

Nachdem Thomas Letsch die Mannschaft übernommen hatte, ging es stetig aufwärts. Zwischen den Spieltagen 9 und 17 liegen sie in der Formtabelle sogar auf Platz neun.

Die 05er hatten eine eher durchwachsene Saison. Während der Start mit zwei Siegen und einem Remis noch vielversprechend war, brach ihre Performance danach ein.

In den letzten sechs Ligaspielen blieben die Mainzer sieglos und sind damit in der Tabelle nach unten gerutscht. Von der Abstiegszone sind sie nur noch vier Punkte entfernt.

Mainz - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:2 Dortmund (H), 1:1 Stuttgart (A), 1:1 Frankfurt (H), 0:1 Schalke (A), 0:3 Wolfsburg (H).

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:2 Leverkusen (A), 3:1 Hertha (H), 1:0 Augsburg (A), 2:1 Gladbach (H), 0:3 Dortmund (A).

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Bochum: 2:1 (A), 1:3 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 0:3 n.E. (H)

Die Mainzer haben momentan Probleme in der Offensive. In den letzten fünf Spielen konnten die Stürmer lediglich drei Tore schießen. Eine Personalie, die dabei häufig behandelt wird, ist Jonathan Burkardt.

Der 22-jährige Nachwuchsnationalspieler stand in jedem Spiel der letzten Saison auf dem Platz und startete in 32 der 34 Spiele. In der laufenden Spielzeit kommt er jedoch nur auf sieben Startelfeinsätze und fehlt derzeit verletzungsbedingt. Diese offensive Stütze ist für Mainz schwer zu ersetzen.

Erschwerend kommt hinzu, dass der sonst so starke Onisiwo und Ingvartsen in den letzten Spielen nicht überzeugen konnten und beide im vergangenen Spiel frühzeitig ausgewechselt wurden.

Darüber hinaus muss bei der Heimmannschaft auf die schlechte Heimbilanz hingewiesen werden. Mit mageren sieben Punkten belegen sie in der Heimtabelle einen Abstiegsplatz.

Letsch schaffte es, die Bochumer wieder an die Konkurrenz heranzuführen. Der 54-jährige übernahm das Zepter am 22. September. Zu diesem Zeitpunkt konnte Bochum lediglich einen Punkt vorweisen und war in der Tabelle abgeschlagen auf Platz 18. Seit der Amtsübernahme geht es jedoch wieder nach oben.

Unser Mainz - Bochum Tipp: „Sieg Bochum“

VfL-Coach Letsch konnte die richtigen Stellschrauben bewegen. Seit seiner Amtsübernahme geht es für seine Elf stetig bergauf.

Wenn man sich die Situation der beiden Mannschaften näher betrachtet, ist ein Auswärtssieg nicht auszuschließen. Dieser würde mit attraktiven Quoten belohnt werden. Mainz konnte zuletzt nicht überzeugen.