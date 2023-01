Mainz - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.2023

Unser Mainz - Dortmund Tipp zum Bundesliga-Spiel am 25.01.2023 lautet: Die Borussen werden ihre Serie auswärts in Mainz fortsetzen und den sechsten Sieg hintereinander einfahren.

Viel Verletzungspech! Der BVB lieferte zum Bundesliga-Jahresbeginn ein spektakuläres 4:3 gegen Augsburg, die Nullfünfer wollen jedoch nach fünf sieglosen Spielen wieder einen Dreier einfahren.

Im Mainz Dortmund Tipp erwarten wir einen Sieg der Gäste mit einer Quote von 2,30 bei NeoBet.

Darum tippen wir bei Mainz vs Dortmund auf „Sieg Dortmund“:

Mainz konnte nur zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen mitnehmen.

FSV-Routinier und Stammtorwart Zentner droht auszufallen.

Dortmund hat aus den letzten sieben Spielen in Mainz 19 von 21 möglichen Punkten geholt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Dortmund Quoten Analyse:

Der Buchmacher NeoBet erwartet einen Sieg der Dortmunder. Mit Quoten von 2,30 sind die Gäste leicht favorisiert. Dortmund versucht derzeit wieder in Form zu gelangen und hat zum Bundesliga-Restart einen 4:3-Heimsieg über den FC Augsburg hingelegt.

In der Tabelle steht zwar nur Rang 6 zu Buche, der Rückstand auf Rang zwei ist aber alles andere als unaufholbar. Die Wettquoten der Buchmacher auf einen Auswärtssieg sind mit 2,30 unserer Meinung nach recht hoch gegriffen und bieten entsprechend Value.

Mainz geht mit Quoten um die 3,00 in das Spiel. Die 05er sind näher am Abstieg als an den internationalen Plätzen dran und gehen als Underdog in das Duell mit den Schwarz-Gelben.

Noch dazu droht Stammkeeper Zentner aufgrund von Rückenproblemen auszufallen.Die Ausgangslage für den ersten BL-Dreier seit fünf sieglosen Spielen könnte also besser sein.

Mainz vs Dortmund Prognose: „BVB gewinnt 6. Duell in Mainz in Serie“

Dortmund hat nach den beiden Niederlagen vor der Winterpause zum Start des neuen Kalenderjahres den erhofften Sieg hingelegt. Das 4:3 gegen den FCA war zwar deutlich mehr Arbeit als erwartet, doch mit diesem Dreier bleiben die Borussen im Kampf um Platz zwei dran.

Am Mittwoch wird wohl Marco Reus noch nicht wieder einsatzfähig sein und Jude Bellingham wegen einer Gelbsperre fehlen. Durchaus eine Schwächung, aber eine Statistik spricht ganz deutlich für einen Sieg der Dortmunder. Der BVB hat nämlich die letzten fünf Spiele in Mainz allesamt gewonnen und aus den letzten sieben Partien 19 der möglichen 21 Punkte geholt.

Auf Seiten der Gastgeber droht Keeper Zentner erneut auszufallen. Diese defensive Stütze ist enorm wichtig, nicht nur für die Psyche der Mainzer. Ersatztorwart Dahmen konnte im letzten Spiel beim 1:1 gegen Stuttgart Erfahrung sammeln, sah aber über weite Strecken nicht sicher aus.

Mainz - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Stuttgart (A), 1:1 Frankfurt (H), 0:1 Schalke (A), 0:3 Wolfsburg (H), 2:6 Bayern (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:3 Augsburg (H), 2:4 Gladbach (A), 0:2 Wolfsburg (A), 3:0 Bochum (H), Eintracht 2:1 (A)

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Dortmund: 0:1 (H), 1:3 (A), 1:3 (H), 1:1 (A) 2:0 (A)

Die Dortmunder versuchen den Anschluss nach oben nicht zu verpassen. Trotz dezimierten Kaders zeigten sie gegen Augsburg Leidenschaft und drehten das Spiel schlussendlich auf ihre Seite. Der Ausfall von Bellingham und Reus wird Auswirkungen haben, doch mit Haller steht ein wichtiges Puzzlestück endlich zur Verfügung. Moukoko ist mit seinen sechs Toren derzeit Top-Torschütze bei den Schwarz-Gelben und wird wahrscheinlich wieder einmal die Rolle als Stoßstürmer einnehmen.

Mainz möchte im besten Fall mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben und konnte sie bislang auf Distanz halten. Während die Rheinhessen jedoch nach den ersten zwölf Spieltagen noch auf Platz neun standen, gab es mittlerweile seit fünf Liga-Spielen keinen Sieg mehr. In der Tabelle ging es entsprechend nach unten.

Bemerkenswert: Die Mainzer haben zwar nur eines ihrer letzten fünf Heimspiele verloren, aber insgesamt nur eine einzige Partie vor den eigenen Fans gewonnen. Kein Bundesligist hat seltener zuhause gewonnen. .

Unser Mainz vs Dortmund Tipp: Sieg Dortmund

Die Leistungskurve von Dortmund zeigt nach oben. Bereits zum Jahresauftakt konnten die Borussen mit Leidenschaft zeigen, dass personelle Ausfälle zu verkraften sind. Mainz ist ohnehin ein guter Boden, der BVB hat dort seit sieben Spielen nicht mehr verloren und davon die letzten fünf gewonnen.