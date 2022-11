Mainz - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten

Nachdem Frankfurt 16-mal in Folge ein Liga-Gastspiel beim FSV nicht gewinnen konnte, war es in der Saison 2020/2021 der Fall: Mit 2:0 holte man den ersten Auswärtssieg in einem Ligaspiel bei den Mainzern. Den konnte man in der Vorsaison dann aber nicht wiederholen. Stattdessen gab es am Ende ein 2:2.