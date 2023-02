Mainz - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2023

Unser Mainz - Gladbach Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.02.2023 lautet: Gegen Top-Teams sind die Fohlen stark. Gegen die vermeintlich Kleinen lässt man viele Punkte liegen. Eines scheint uns sicher: Es gibt Tore!

Egal was für eine Saison die Borussia aus Mönchengladbach auch spielt. Gegen die Bayern spielen die Fohlen immer gerne. Das war auch am vergangenen Spieltag wieder so. Natürlich profitierten die Hausherren vom frühen Platzverweis für Upamecano. Am Ende war der 3:2-Heimerfolg aber der sechste Bundesligasieg gegen den Rekordmeister seit der Saison 2017/18. Gegen keine andere Mannschaft hat der Verein vom Niederrhein in diesem Zeitraum häufiger gewonnen. Am Freitag zu Gast in Mainz würden die Gladbacher nun gern nachlegen. Denn unter Trainer Daniel Farke gab es in der Liga noch keine zwei Siege in Folge. Die Buchmacher sind allerdings skeptisch. Auch wir spielen mit einer Quote von ca. 1,60 bei Bet365 die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Mainz vs Gladbach auf „Beide Teams treffen“:

Mainz erzielte in 10 Heimspielen dieser Saison 17 Tore

In den 19 Auswärtspartien von Gladbach in dieser Spielzeit klingelte es insgesamt schon 33-mal

In 6 der letzten 7 Duelle zwischen beiden Teams trafen beide Mannschaften ins Schwarze

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Gladbach Quoten Analyse:

Die Nullfünfer und die Fohlen gehen als Tabellennachbarn in das direkte Duell am 22. Spieltag. Beide haben 29 Punkte auf dem Konto. Da sich die Borussia in dieser Saison in der Fremde recht schwer tut, sind die Gäste bei der Mainz vs Gladbach Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 3.40 auch die Underdogs. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten Tipper für einen Erfolg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 2.10.

Mainz vs Gladbach Prognose: Glückt endlich der zweite Sieg in Folge?

Am Sonntag in Leverkusen warfen die Mainzer ein hohes Pressing und eine robuste Zweikampfführung in die Waagschale. Vor allem bei den Sprints und bei der Laufleistung hatten die Gäste ein klares Übergewicht. Mit viel Mut, Entschlossenheit und Zug zum Tor verdienten sich die Nullfünfer am Ende den 3:2-Sieg in der BayArena. Und das obwohl Bayer nach Rückstand zweimal zurückgekommen war.

Vor der Winterpause hatte die Mannschaft von Coach Bo Svensson nach Rückschlägen öfters mal den Kopf hängen lassen. Doch 2023 zeigt der FSV einen besonders starken Willen. Hinzu kommen gefährliche Standards. So können sich drei Siege aus den letzten vier Spielen sehen lassen. In der Heimtabelle stehen die Rheinhessen aber weiter bei 13 Punkten. Nur Schalke (9) und die Hertha (11) haben weniger Heimzähler geholt.

Gegen Top-Teams zeigen die Gladbacher, was sie eigentlich können. So wurden Dortmund (4:2), Leipzig (3:0) und die Bayern (3:2) in dieser Saison schon alle besiegt. In diesen Partien überzeugen die Fohlen mit besonders viel Leidenschaft, Herz und Verstand. Doch gegen die vermeintlich Kleinen lässt die Borussia zu viele Punkte liegen. So holte man 2023 aus den Duellen gegen Augsburg (0:1), Schalke (0:0) und Hertha (1:4) nur einen Punkt.

Aus diesem Grund wird die Mannschaft ihr Ziel „Europapokal“ wohl nicht erreichen. Platz 6 ist weiterhin neun Punkte entfernt. Zudem tun sich die Männer von Coach Daniel Farke weiter in der Fremde schwer. Nur sieben Punkte aus den ersten zehn Gastspielen dieser Saison bedeuten die schwächste Ausbeute auf des Gegners Platz seit der Saison 2008/09. Den einzigen Auswärtssieg gab es in Hoffenheim.

Mainz - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:2 Leverkusen (A), 3:1 Augsburg (H), 1:2 Union Berlin (A), 0:4 Bayern (H), 5:2 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:2 Bayern (H), 1:4 Hertha (A), 0:0 Schalke (H), 4:1 Hoffenheim (A), 0:1 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Gladbach: 1:0 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 2:3 (H)

Auf der einen Seite hat Mainz unter Bo Svensson in vier Bundesliga-Duellen gegen Gladbach noch nicht verloren, bei zwei Erfolgen. Für so viele Siege gegen die Fohlen hatten die Nullfünfer zuvor 19 Erstliga-Duelle gebraucht. Auf der Gegenseite hat die Borussia mit einem 0:1 im Januar 2016 nur eines der letzten 11 Gastspiele bei den Rheinhessen verloren. Seit sechs Auswärtspartien beim FSV ging Mönchengladbach nicht mehr als Verlierer vom Platz.

Unser Mainz - Gladbach Tipp: Beide Teams treffen

Schaut man auf die Konstanz der Gladbacher in dieser Saison müsste nach dem Sieg gegen die Bayern nun auswärts wieder der nächste Rückschlag folgen. Doch in Mainz haben sich die Fohlen zuletzt recht wohl gefühlt. So fällt ein Ergebnistipp hier schwer. In dieser Partie kann alles passieren. Das Duell der beiden Mannschaften stand in der Vergangenheit aber oft für Treffer auf beiden Seiten. Das dürfte auch am Freitag wieder so sein.