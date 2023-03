Mainz - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Mainz - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.03.2023 lautet: Der Trainerwechsel im Kraichgau scheint verpufft. Pellegrino Matarazzo wartet nach drei Begegnungen weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Für mehr als ein Remis wird es auch am kommenden Samstag in Mainz nicht reichen.

Die 05er präsentierten sich am vergangenen Spieltag in Torlaune und fertigten Gladbach mit 4:0 ab. Dabei offenbarte der Karnevalsverein einmal mehr seine Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Vier der sechs Torschüsse wurden versenkt.

Hoffenheim wird in Mainz keinen leichten Stand haben und geht klar als Außenseiter an den Start. Wir räumen den Gastgebern Vorteile ein, schließen aber eine Punkteteilung nicht gänzlich aus. Zudem rechnen wir mit mehr als 2,5 Toren in dieser Paarung. Dieser Spielausgang bringt bei Bet3000 eine Quote von 2,25 mit sich.