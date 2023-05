Mainz - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2023

Unser Mainz - Schalke Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.05.2023 lautet: Obwohl Schalke kürzlich gegen Bremen eine gute Performance ablieferte, dürfte es in Mainz sehr schwer werden. In einem spannenden Spiel werden beide Mannschaften zu Toren gelangen.

Mainz bot im Kräftemessen in Wolfsburg zum krönenden Abschluss des 30. Bundesliga Spieltags vor allem im ersten Durchgang eine defensiv schwache Leistung. Drei Schüsse verzeichneten die Wölfe und alle drei führten zu etwas Zählbarem. Nach dem Seitenwechsel gelang den 05ern offensiv sehr wenig. Am Ende blieb es beim deutlichen 0:3.

Die Knappen zeigten jüngst gegen Bremen Moral und rannten trotz eines frühzeitigen Rückstands weiter an. Vor allem nach dem Seitenwechsel forcierte der Abstiegskandidat sein Offensivspiel und drehte durch die Treffer von Sepp van den Berg und Dominick Drexler die Paarung zu seinen Gunsten.

Zehn Ränge trennen beide Mannschaften in der Tabelle voneinander. Trotzdem sehen wir anders als die Bookies keinen klaren Favoriten in diesem Match, tendieren aber zu Toren auf beiden Seiten. NEObet hält diesbezüglich eine Quote von 1,84 bereit.

Darum tippen wir bei Mainz vs Schalke auf „Beide Teams treffen“:

Mainz ist seit 7 Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (5S, 2U) und erzielte in den vergangenen 9 Begegnungen auf heimischem Boden mindestens ein Tor.

Königsblau verlor nur 2 der jüngsten 6 Auswärtsspiele (1S, 3U).

Mainz kämpft um das internationale Geschäft und Schalke stemmt sich gegen den Abstieg. Beide Konkurrenten dürften sich einen unerbittlichen Kampf liefern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Schalke Quoten Analyse:

Laut Einschätzung der besten Buchmacher zeichnet sich am Drei-Weg-Markt eine klare Tendenz ab. Ein Sieg der Gastgeber vom Rhein wird für recht wahrscheinlich eingestuft und mit einer Mainz Schalke Quote in Höhe von ca. 1,60 bewertet.

Nicht zwingend nachvollziehbar, da die 05er nur eines der letzten fünf Heimspiele gegen die Mannen aus dem Ruhrpott für sich entschieden (2U, 2N).

Den Wettanbietern ist die defensive Anfälligkeit beider Mannschaften nicht entgangen. Eine Tatsache, die sich anhand einer Quote von 1,84 für mindestens einen Treffer von beiden Teams bestätigt.

Mainz vs Schalke Prognose: „Bekräftigt Königsblau in Mainz den Aufwärtstrend?“

Nach zehn Bundesliga-Paarungen ohne Niederlage gingen die 05er nach einem deutlichen 0:3 in Wolfsburg leer aus. Zuvor zierten sechs Siege und vier Remis das Konto der Elf von Trainer Bo Svensson, der seit mehr als zwei Jahren in Mainz tätig ist.

Vor allem in der Mewa Arena ist den Mainzern der Zug zum Tor keineswegs abzusprechen. Satte 28 Tore stehen in den bisherigen 15 Bundesliga-Heimspielen zu Buche. 24 der 45 Punkte in dieser Saison konnte die Svensson-Elf vor heimischer Kulisse erringen.

Eine der großen Schwächen stellt jedoch das Defensivverhalten der Schützlinge vom Rhein dar. Nur zwei der letzten zehn Begegnungen zu Hause wurden mit weißer Weste beendet. 18 Gegentore in 15 Heimspielen lassen den Dreierverbund um Andreas Hanche-Olsen, Stefan Bell und Edimilson Fernandes nicht immer defensiv überzeugen.

Der Aufsteiger aus dem Ruhrpott hat nur ein Ziel vor Augen - den Klassenerhalt! Sechs Punkte aus den vergangenen drei Spielen ließen neue Hoffnung aufkommen. Der Rückstand auf das rettende Ufer bemisst nur noch einen mageren Zähler und kann bei noch vier ausstehenden Begegnungen egalisiert werden, wenngleich das Restprogramm mit Mainz, Bayern, Frankfurt und Leipzig alles andere als leicht wird.

Mainz - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:3 Wolfsburg (BL, A), 3:1 Bayern (BL, H), 1:1 Köln (BL, A), 2:2 Bremen (BL, H), 3:0 Leipzig (BL, A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:1 Schalke (BL, H), 0:4 Freiburg (BL, A), 5:2 Hertha (BL, H), 0:2 Hoffenheim (BL, A), 0:3 Leverkusen (BL, H).

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Schalke: 0:1 (BL, A), 0:0 (BL, A), 2:2 (BL, H), 0:0 (BL, H), 1:2 (BL, A).

Auswärts haben die Knappen in dieser Saison noch nicht viel bewegt und ließen mit sieben Toren in 14 Auswärtspaarungen jegliche Durchschlagskraft vermissen. Vier der insgesamt sieben Treffer resultieren aber aus den jüngsten vier Fernduellen.

Bereits in der Hinrunde überraschten die Schützlinge aus dem Ruhrpott und feierten zu Hause gegen Mainz einen knappen 1:0-Triumph. „Man of the Match“ war damals Simon Terodde, der den einzigen Treffer im Spiel erzielte. Über die gesamte Saison tat sich der Angreifer aber sehr schwer und brachte genau wie Dominick Drexler nur vier Tore auf die Waage.

Unser Mainz - Schalke Tipp: „Beide Teams treffen“

Nach dem deutlichen 0:3 in Wolfsburg ist bei den Mainzern mit einer Reaktion zu rechnen. Um den Conference-League-Rang nicht gänzlich aus dem Blick zu verlieren, sind drei Punkte zwingend erforderlich.

Coach Svensson wird trotz der Niederlage in Wolfsburg vermutlich am 3-4-2-1 festhalten und über sein offensives Dreieck um den Neuner Ludovic Ajorque, Karim Onisiwo und Jae-sung Lee zu Torchancen gelangen. Mit Jonathan Burkardt fällt das Prunkstück der Offensive weiterhin nach seiner Knie-OP aus.

Im 20. Spiel auf der Bank der Knappen setzt Thomas Reis vermeintlich auf ein 4-2-3-1. Gegen Bremen sorgten zwei Joker für den knappen Sieg. Vielleicht haben sich Sepp van den Berg oder Dominick Drexler einen Platz in der Startelf verdient?