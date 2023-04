Mainz - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Mainz - Werder Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.04.2023 lautet: Die 05er legen eine bärenstarke Rückrunde hin. Anders sieht es in Bremen aus: Werder profitiert in der jetzigen Phase der Saison vom Puffer auf die Abstiegsränge.

Wie unangenehm der FSV Mainz 05 zu bespielen ist, bekam Leipzig am vergangenen Wochenende mit voller Wucht zu spüren. Die 05er fegten mit 3:0 über das kriselnde RB hinweg, als wäre es das Normalste der Welt. Am Samstag empfängt die Svensson-Elf einen taumelnden SVW. Wir setzen auf den nächsten Sieg der Mainzer und nehmen eine Quote von 1,73 bei Bwin gerne in unser Portfolio auf.

Darum tippen wir bei Mainz vs Werder Bremen auf „Sieg Mainz“:

Mainz ist die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde.

Werder hat 9 seiner vergangenen 13 Spiele verloren.

Mainz tritt mit der zweitbesten Abschluss-Effizienz der Rückrunde an. Die Gäste haben nach Bochum die schwächste Abwehr der Liga (50 Gegentore)

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Zur zweiten Hälfte der Saison dreht der FSV nochmal richtig auf. Die Rheinhessen sind das zweitbeste Team der Rückrunde. Ihre 20 Punkte aus der Hinrunde haben sie bereits nach neun Spielen auf dem Konto und so kann der Blick auf die europäischen Plätze gerichtet werden.

Ihre Gäste aus Norddeutschland halten sich gekonnt vom Abstiegskampf fern, zu mehr reicht es in dieser Spielzeit jedoch nicht. Bremen kassiert zu viele Gegentore (50) und bleibt dementsprechend häufig sieglos.

Diese Voraussetzungen sorgen für eine klare Rollenverteilung: Ein Sieg der Mainzer ermöglicht Wettquoten bis zu 1,75. Der SVW muss sich mit der Außenseiterrolle und Siegquoten zwischen 4,33 und 4,75 anfreunden.

Mainz vs Werder Bremen Prognose: „M05 in Topform“

Stück für Stück schleichen sich die 05er an die europäischen Plätze heran. Nach neun Spielen der zweiten Saisonhälfte steht der FSV bei ebenso vielen Punkten wie nach der gesamten Hinrunde (20)! Kein Wunder, dass die Rheinhessen das zweitbeste Team der Rückrunde sind.

Viele Themen spielen in dieser Entwicklung eine Rolle. Nach dem deutschen Rekordmeister hat die Svensson-Elf die zweitbeste Abschluss-Effizienz der vergangenen neun Spieltage (+6,2). Zudem ist der FSV in der Arbeit gegen den Ball extrem giftig - 370 Fouls sind der Höchstwert der gesamten Liga! Wer damit nicht klar kommt, hat es schwer.

Das geschlossene Auftreten auf dem Feld sorgt für eine Serie von sieben sieglosen Spielen in Folge - kein anderes Team kann einen besseren Wert vorweisen. Zudem hat der FSV in den vergangenen zwölf Partien immer getroffen.

Karim Onisiwo (9 Tore) und Marcus Ingvartsen (9 Tore) sind die beiden besten Torschützen der Rheinhessen und sorgen für 42 Prozent der Mainzer Tore. Kein Spieler der Bundesliga kann pro 90 Minuten einen besseren xG-Wert als Marcus Ingvartsen aufweisen.

Mainz - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:0 Leipzig (A), 1:1 Freiburg (H), 1:1 Hertha (A), 1:0 Hoffenheim (H), 4:0 Gladbach (H).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:2 Hoffenheim (H), 2:2 Gladbach (A), 2:3 Leverkusen (H), 1:2 Augsburg (A), 3:0 Bochum (H).

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Werder Bremen: 2:0 (A), 1:0 (A), 0:1 (H), 3:1 (H), 5:0 (A)

Während die Mainzer mit Frühlingsgefühlen in diese Begegnung starten, haben die Grün-Weißen an ihrer labilen Defensive zu knabbern. Bremen (50) stellt nach Bochum (57) die schwächste Abwehr der Liga. Über die vergangenen vier Partien blieb der SVW nie unter zwei Gegentoren.

Mit dieser instabilen Hintermannschaft ist das Motto recht klar: Mehr Tore schießen als der Gegner! Niclas Füllkrug (15) und Marvin Ducksch (8) übernehmen hier die Hauptlast. Ihre Treffer verhinderten jedoch nicht, dass der deutsche Meister von 2004 in neun seiner vergangenen 13 Ligapartien als Verlierer vom Feld gehen musste.

Die 1:2-Niederlage gegen das abstiegsgefährdete Hoffenheim schmerzte besonders. Beide Gegentreffer fielen zu Beginn der zweiten Hälfte. Innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Pausentee haben die Norddeutschen schon elf Gegentreffer kassiert - Höchstwert der Liga!

Außerdem besiegelten diese Gegentreffer das vierte sieglose Spiel in Folge. Die Bilanz gegen den FSV verspricht kein Ende dieses Negativlaufs. Die Mannschaft von Ole Werner hat sich in vier der vergangenen fünf direkten Duelle gegen die Rheinhessen geschlagen geben müssen.

Unser Mainz - Werder Bremen Tipp: Sieg Mainz

Der FSV hat bereits jetzt mehr Siege einfahren können (6) als in der gesamten Hinrunde (5). Außerdem erzielten die 05er in neun Spielen der zweiten Saisonhälfte mehr Treffer (22) als in den 17 Spielen zuvor (21). Die Form stimmt, das Team ist eingespielt und in der Lage, die Schwächen der Bremer Hintermannschaft zu bestrafen.