Mallorca - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2023

Unser Mallorca - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 05.02.2023 lautet: Real Madrid hat aktuell ein straffes Pensum zu absolvieren. Das Gastspiel am Sonntag auf Mallorca stellt eine harte Nuss dar, dürfte aber trotzdem mit einem Erfolg der Königlichen enden.

In Spanien eilt der FC Barcelona im neuen Jahr von Sieg zu Sieg. So kommt dem Titelverteidiger Real Madrid jeder Patzer teuer zu stehen.

Nach 19 Spieltagen haben die Königlichen schon fünf Punkte Rückstand auf den Erzrivalen. Coach Carlo Ancelotti ist aber davon überzeugt, dass seine Mannschaft bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielen wird.

Am Sonntag zu Gast beim RCD Mallorca stehen Los Blancos vor einer schweren, aber lösbaren Aufgabe. Das implizieren vor dem Spiel auch die Wettquoten. Wir entscheiden uns schließlich mit einer Quote von 1,74 bei Winamax für die Wette „Auswärtssieg“.

Darum tippen wir bei Mallorca vs Real Madrid auf „Auswärtssieg“:

Mallorca steht in der Heimtabelle nur auf Platz 14

Real Madrid ist das zweitbeste Auswärtsteam in La Liga

Die Piraten entschieden nur 1 der jüngsten 13 Duelle mit den Königlichen für sich

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mallorca vs Real Madrid Quoten Analyse:

Real Madrid ist der einzige ernsthafte Verfolger von Tabellenführer Barcelona. Der RCD Mallorca steht dagegen nur auf Rang 10, hat aber aktuell gerade mal sechs Zähler Rückstand auf den ersten Europapokalplatz.

So sind die Gäste bei der Mallorca vs Real Madrid Prognose mit Siegquoten von durchschnittlich 1,76 die Favoriten. Sportwetten Tipper bekommen für einen Erfolg der Hausherren Quoten im Schnitt von 5,10.

Mallorca vs Real Madrid Prognose: Königliche beenden RCD-Heimserie

Als Aufsteiger hatte Real Mallorca in der Vorsaison nur mit einem Punkt Vorsprung die Klasse gehalten. Als Retter wurde Trainer Javier Aguirre gefeiert, der die Mannschaft erst im März 2022 übernommen hatte. Für dieses Jahr wünschte sich der Verein eine sorgenfreie Spielzeit. Nach einem etwas holprigen Start funktioniert das auch ganz ordentlich.

In einer Tabelle seit dem 11. Spieltag stehen die Piraten mit fünf Siegen und insgesamt 16 Punkten auf dem 6. Platz. Seit vier Heimspielen ist der RCD ungeschlagen und besiegte dabei vor dem WM-Pause auch Atletico Madrid mit 1:0. Seit drei Heimpartien ist Mallorca sogar ohne Gegentor. In der Fremde setzte es aber zuletzt drei Pleiten hintereinander, in denen die Aguirre-Elf immer ohne eigenen Treffer blieb.

Mit dem 0:0 gegen Real Sociedad hatte Madrid Ende Januar wichtige Punkte liegen gelassen und stand somit am Donnerstag im Nachholspiel gegen Valencia unter Druck. Gegen die abstiegsbedrohten Fledermäuse hatten die Hausherren extrem viel Ballbesitz, ließen aber lange die letzte Konsequenz vermissen. So musste ein Standard zur Führung herhalten. Am Ende siegten die Königlichen in Überzahl verdient mit 2:0.

Ob Innenverteidiger Eder Militao und Stürmer Karim Benzema, die im Laufe der Partie ausgewechselt werden mussten, am Sonntag spielen können, ist noch unklar. Demnächst steht in der Champions League das Achtelfinal-Duell gegen Liverpool an. In der Copa del Rey stehen Los Blancos im Halbfinale, treffen dort allerdings auf den Erzrivalen Barcelona. Mit sechs Siegen und drei Remis ist Madrid daheim noch ungeschlagen. In zehn Gastspielen kassierte der Meister schon zwei Pleiten bei acht Siegen.

Mallorca - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mallorca: 0:2 Cadiz (A), 1:0 Celta Vigo (H), 0:1 Real Sociedad (A), 0:1 Osasuna (A), 1:0 Real Valladolid

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Valencia (H), 0:0 Real Sociedad (H); 3:1 Atletico Madrid (H), 2:0 Athletic Bilbao (A), 3:2 Villarreal (A)

Letzte 5 Spiele Mallorca vs Real Madrid: 1:4 (A), 0:3 (H), 1:6 (A), 0:2 (A), 1:0 (H)

In 69 Duellen gegen die Königlichen konnte Mallorca nur 15 Siege feiern, bei 42 Niederlagen. Zehn dieser Erfolge kamen vor den eigenen Fans zustande.

Von den letzten 13 Vergleichen gegen Real Madrid konnte der RCD aber lediglich eines für sich entscheiden. Im Oktober 2019 gab es einen 1:0-Heimsieg. Die folgenden vier Partien gegen Los Blancos brachten mit einem Torverhältnis von 2:15 keine Punkte.

Unser Mallorca - Real Madrid Tipp: Auswärtssieg

Mallorca ist aktuell daheim gut in Form. Doch gegen Real gab es für die Insulaner zuletzt kaum etwas zu holen. Das dürfte dieses Mal nicht anders sein.

Denn Madrid muss im Fernduell mit Barca an Platz 1 dranbleiben. Mit vier Siegen und einem Remis aus den vergangenen fünf Pflichtspielen haben die Königlichen wieder ganz gut in die Spur gefunden.