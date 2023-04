Manchester City - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2023

Unser Manchester City - Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 26.04.2023 lautet: Unaufhaltsam marschieren die Citizens von einem Sieg zum nächsten und greifen am Mittwoch im heimischem Etihad Stadium im Gipfeltreffen mit den Gunners nach weiteren drei Punkten.

Manchester City untermauerte jüngst im FA Cup einmal mehr die starke momentane Form und gab sich gegen den Underdog Sheffield United keine Blöße. Nach 90 Minuten stand ein souveräner 3:0-Erfolg zu Buche. Überragender Mann auf dem Feld war Riyad Mahrez, der den Konkurrenten mit einem Dreierpack im Alleingang zerlegte. Im FA-Cup-Finale kommt es zum Manchester-Derby mit United.

Arsenal entging kürzlich im Emirates Stadium gegen Southampton nur knapp einer Blamage. Bereits nach 14 Minuten lagen die Gastgeber mit 0:2 hinten. Gabriel Martinelli hielt die Hausherren im ersten Durchgang mit dem Anschlusstreffer am Leben. Die Gunners präsentierten sich auch nach dem Seitenwechsel defensiv anfällig und kassierten prompt das 1:3. Dank zweier später Treffer von Martin Ödegaard und Bukayo Saka resultierte gegen das Tabellenschlusslicht zumindest ein Remis.

City wirkt momentan „unstoppable“ und wird sich auch gegen den Noch-Tabellenführer Arsenal durchsetzen. Zudem rechnen wir mit mehr als 1,5 Toren. Bwin hält mittels Wettkonfigurator eine Quote von 1,72 für diesen Spielausgang bereit.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Arsenal auf „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“:

Manchester City ist das heimstärkste Premier-League-Team (13S, 1U, 1N).

Mehr als 80 Prozent der Liga-Heimspiele beendeten die Citizens mit 3 oder mehr Toren.

Seit Januar 2015 haben die Gunners nicht mehr im Etihad Stadium gewonnen (1U, 8N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Arsenal Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff dieser Partie sind die Rollen deutlich verteilt. Den besten Bookies ist das Formtief der Gäste aus London nämlich keineswegs entgangen. Die Manchester City Arsenal Wettquoten sprechen sich für einen Heimsieg aus und offenbaren dabei Werte zwischen 1,50 und 1,58. Absolut nachvollziehbar, da die Mannen von Trainer Pep Guardiola die letzten acht Heimspiele in Serie gegen Arsenal mit einem Erfolgserlebnis bestritten.

Zehn der jüngsten zwölf direkten Kräftemessen im Etihad Stadium endeten zwischen beiden Mannschaften mit mehr als 1,5 Toren und untermauern eine offensive Spielausrichtung.

Manchester City vs Arsenal Prognose: „Erlangt City den 7. Premier-League-Triumph am Stück?“

Wird Erfolgscoach Pep Guardiola in dieser Saison das Triple holen? Der langersehnte Traum vom Gewinn der Königsklasse könnte für den Scheich-Klub wahr werden. Bevor jedoch das Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid ausgetragen wird, ist der Fokus auf den nationalen Wettbewerb zu legen. In diesem kann am Mittwoch mit einem Sieg gegen Arsenal ein entscheidender Schritt in Richtung neunter Meisterschaft getätigt werden.

In heimischen Gefilden sind die Citizens eine Macht und gewannen jüngst sechs Mal am Stück. Überhaupt kam zuhause mit dem 1:2 gegen Brentford erst eine Pleite zustande. Man City absolvierte sämtliche Premier-League-Heimspiele mit mehr als 1,5 Toren. Dabei brachte die eigene Offensive in zwölf der 14 Heimspiele bereits zwei oder mehr Treffer zustande. Satte 50 Mal netzten die Skyblues auf heimischem Boden ein – Premier-League-Topwert!

Arsenal befindet sich im Formtief und wartet seit drei Begegnungen auf einen vollen Erfolg. Im Oberhaus des englischen Fußballs wurden jüngst mit Liverpool (2:2), West Ham (2:2) und Southampton (3:3) die Punkte geteilt.

Manchester City - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:0 Sheffield (FA-Cup, H), 1:1 Bayern (CL, A), 3:1 Leicester (PL, H), 3:0 Bayern (CL, H), 4:1 Southampton (PL, A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:3 Southampton (PL, H), 2:2 West Ham (PL, A), 2:2 Liverpool (PL, A), 4:1 Leeds United (PL, H), 4:1 Crystal Palace (PL, H).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Arsenal: 3:1 (PL, A), 1:0 (PL, H), 2:1 (PL, A), 5:0 (PL, H), 1:0 (PL, A).

Wenngleich Arsenal aufgrund seiner Formschwäche zuletzt Federn im Meisterschaftskampf gelassen hat, sind die Gunners nach wie vor das auswärtsstärkste Team der Premier League und sind in der Fremde immer für einen Treffer zu haben. Mit 32 Auswärtstoren ist die Elf von Trainer Mikel Arteta die treffsicherste Elf in der Ferne. Nur zwei der verstrichenen 16 Auswärtsbegegnungen gingen in der Premier League verloren (11S, 3U).

Mit einem 5-Punkte-Polster thront Arsenal nach wie vor an der Tabellenspitze, hat aber zwei Begegnungen mehr auf dem Konto als der Verfolger Manchester City.

Unabhängig vom Austragungsort gewannen die Gunners nur eines der letzten 15 Kräftemessen mit City. Diesem einen 2:0-Triumph stehen auf der anderen Seite 14 Niederlagen gegenüber. In der Hinrunde zog die Arteta-Elf zuhause mit 1:3 den Kürzeren.

Unser Manchester City - Arsenal Tipp: „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“

Anhand des Direktvergleichs lässt sich nur sehr wenig Mut für die Gäste aus London schöpfen. Dennoch ist Arsenal nicht gänzlich abzuschreiben. Immerhin kommen die Gunners als auswärtsstärkstes Team der Premier League nach Manchester.

Gegen die Citizens dürfte es aber sehr schwer werden. Über die gesamten letzten Spiele hinweg präsentierte sich die Guardiola-Elf bärenstark und ließ nichts anbrennen, wobei in nur einem der jüngsten vier Premier-League-Duelle hinten die Null stand.

Aufgrund der Heimstärke und der offensiven Durchschlagskraft von Erling Haaland, Phil Foden, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva und Co. schätzen wir die Gastgeber als deutlich stärker ein. Den Gästen ist aber durchaus ein Treffer zuzutrauen.