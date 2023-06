Manchester City - Inter Tipp, Prognose, Quoten | 10.06.23

Unser Manchester City - Inter Tipp zum Champions League Spiel am 10.06.2023 lautet: Manchester City geht als klarer Favorit ins Finale der Königsklasse gegen Inter Mailand. Dieses Mal spricht alles für einen Sieg der Skyblues.

Die Meisterschaft in der Premier League und den FA Cup hat Manchester City in dieser Saison schon gewonnen. Am Samstag im Atatürk-Stadion von Istanbul soll in der Champions League der dritte Titel dazukommen. Dieses Triple hatte zuvor bisher nur ein englischer Verein geschafft - ausgerechnet Erzrivale Manchester United im Jahr 1999.

Der Henkelpott fehlt auch noch in der Titelsammlung der Skyblues, die seit Jahren mit unzähligen Millionen aus Abu Dhabi finanziert werden und für den Gewinn der Königsklasse damals extra Startrainer Pep Guardiola verpflichtet hatten. Gegner im Endspiel ist Inter Mailand. Die Italiener sind aus Sicht der Buchmacher die klaren Außenseiter. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Inter auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Manchester City ist seit 12 CL-Spielen ungeschlagen

Die Skyblues gewannen 21 der letzten 27 Pflichtspiele (5U, 1N)

Inter spielte in dieser Saison in der Königsklasse in 8 der 12 Partien zu Null

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Inter Quoten Analyse:

Mit einem Marktwert von knapp über einer Milliarde Euro (im Vergleich zu 534 Mio. Euro bei Inter) und nach einem sensationellen Kalenderjahr 2023 sind die Skyblues bei der Manchester City vs Inter Prognose aus Sicht der Buchmacher, darunter auch zahlreiche Wettanbieter ohne Steuer, mit Siegquoten im Schnitt von 1,47 die klaren Favoriten.

Ein Erfolg der Nerazzurri in der regulären Spielzeit wird mit durchschnittlichen Quoten von 6,78 bezahlt.

Manchester City vs Inter Prognose: Kann Inter die Skyblues aufhalten?

Nach einem etwas holprigen Start in die Saison 2022/23 zeigte Manchester City vor allem ab Mitte Januar sein wahres Können. Mit 23 Siegen in 29 Pflichtspielen machten die Skyblues einerseits einen teilweise recht großen Rückstand in der Premier League auf Arsenal gut und sicherten sich die dritte Meisterschaft in Serie. Zudem zogen die Citizens ins FA-Cup-Finale gegen Stadtnachbar Man United ein, welches am Samstag mit 2:1 an die Elf von Coach Guardiola ging.

Nun steht der Verein das zweite Mal im Endspiel der Champions League. Auch 2021 ging City als klarer Favorit ins Finale, verlor dieses aber mit 0:1 gegen Liga-Rivale Chelsea unter Trainer Thomas Tuchel. In der Königsklasse sind die Skyblues seit zwölf Spielen ungeschlagen. Die letzten fünf CL-Auswärtsspiele endeten aber alle mit einer Punkteteilung. Die Bilanz der Citizens gegen italienische Vereine steht bei sechs Siegen, sechs Remis und vier Niederlagen.

Auch Inter hat eine sehr wechselhafte Saison hinter sich. Da die Champions-League-Qualifikation über die Serie A wackelte, stand Coach Simone Inzaghi schon vor der Entlassung. Doch mit dem Gewinn der Coppa Italia und dem dritten Platz in der Abschlusstabelle beruhigten sich die Gemüter in Mailand wieder. Zudem zogen die Nerazzurri noch über Porto, Benfica und den Stadtnachbarn AC Milan zum sechsten Mal ins Endspiel um den Henkelpott ein.

In den Jahren 1964 und 1965 gewann der FC Internazionale den Landesmeisterpokal, 1967 und 1972 stand der Klub im Finale, 2010 siegte Inter dann erstmals in der Champions League. Kurioserweise kassierten die Schwarz-Blauen in den bisherigen fünf CL-Endspielen vor der Pause noch kein Gegentor. Auch in dieser Königsklassen-Saison spielte die Mannschaft in acht von zwölf Partien zu Null. Unter Coach Inzaghi kann das routinierte und wehrhafte Inter gute Räume schaffen, um dann mit viel Qualität und Cleverness schnell nach vorne zu stoßen.

Manchester City - Inter Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:1 Manchester United (H), 0:1 Brentford (A), 1:1 Brighton (A), 1:0 Chelsea (H), 4:0 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 FC Turin (A), 3:2 Atalanta Bergamo (H), 2:1 AC Florenz (A), 1:3 Neapel (A), 1:0 AC Milan (H)

Letzte Spiele Manchester City vs Inter Mailand: -

Beide Teams treffen am Samstag zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Zwischen Juli 2010 und Juli 2011 gab es lediglich drei Freundschaftsspiele zwischen den Skyblues und den Nerazzurri. Die ersten beiden Duelle gingen mit 3:0 an Inter. Das letzte entschied dann Manchester City mit 3:0 für sich.

Unser Manchester City - Inter Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Weder in England noch in ganz Europa gab es in den vergangenen Monaten eine Mannschaft, die Manchester City aufhalten konnte. Inter wird den Skyblues das Leben durchaus schwer machen. Mehr als ein Remis nach 90 Minuten dürfte aber nicht möglich sein. Zudem werden gegen die gute Defensive der Mailänder wohl nicht allzu viele Tore fallen. Dazu passt die Statistik, dass es in keinem der letzten vier CL-Finalspiele mehr als zwei Treffer zu sehen gab.