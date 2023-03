Manchester City - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Manchester City - Liverpool Tipp zum Premier League-Spiel am 01.04.2023 lautet: Der FC Liverpool wirft weiterhin Fragen auf. Auswärts fuhren die Reds nur zwölf Punkte in 13 Spielen ein. Die Citizens wollen durch einen Heimsieg ihre Hoffnungen auf die Meisterschaft am Leben erhalten.

Manchester City hält sich noch wacker im Rennen um die Meisterschaft und kann mit einem Sieg gegen Liverpool bis auf fünf Punkte an Arsenal heranrücken. Der FC Liverpool benötigt dringend Punkte, um sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Allerdings steht den Reds eine offensichtliche Auswärtsschwäche im Weg. Wir setzen auf einen Sieg der Gastgeber und Unter 4,5 Tore im Spiel mit einer Quote von 1,98 bei Betano.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Liverpool auf „Sieg Manchester City & Unter 4,5 Tore“:

Liverpool schloss 46 Prozent seiner Auswärtsspiele ohne Torerfolg ab.

Manchester City gewann 5 Pflichtspiele in Serie. Das Torverhältnis über diesen Zeitraum lautet 19:0.

Die Citizens verloren nur eines ihrer vergangenen 13 Heimspiele gegen die Reds.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Liverpool Quoten Analyse:

Erling Haaland erzielte 42 Prozent der Tore seiner Mannschaft. Aktuell laboriert der Angreifer an einer Leistenverletzung. Der medizinische Stab wird bis zur letzten Sekunde daran arbeiten, ihn rechtzeitig fit zu bekommen.

Obwohl der Einsatz des Top-Torschützen der Premier League fraglich ist, starten die Skyblues mit Quoten bis zu 1,63 als Favorit in diese Begegnung.

Das liegt unter anderem an der Inkonstanz und der eindeutigen Auswärtsschwäche der Gäste. In der Ferne verloren die Reds mehr als die Hälfte ihrer Spiele. Dementsprechend ist Liverpool zu Spielbeginn mit Wettquoten zwischen 4,90 und 5,95 der klar definierte Underdog.

Manchester City vs Liverpool Prognose: „Ein schwer zu greifender Unterschied“

In keinster Weise deuten die Ergebnisse im eigenen Stadion auf die durchwachsene Saison der Reds hin. Liverpool ist das drittbeste Heimteam der Liga. Auswärts scheinen die Uhren anders zu laufen als an der Anfield Road. Auf fremdem Geläuf stehen die Reds bei drei Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen.

So kämpfen die Spieler von der Merseyside nicht um den Titel, sondern um die Qualifikation für die Champions League. Nach 13 Gastauftritten steht der LFC bei zwölf Punkten - an der Anfield Road sind es 30! Der Unterschied von 18 Punkten stellt die größte Diskrepanz unter allen Premier-League-Teams dar.

Besonders die eigene Offensive blieb in den Auswärtsspielen blass. Mitgereiste Fans hofften oftmals vergeblich auf einen Treffer ihrer Farben. Liverpool erzielte in 46 Prozent seiner Gastauftritte kein eigenes Tor.

Allein der Blick auf die vergangenen Wochen ist ein tolles Beispiel für die wechselnden Leistungen der Klopp-Elf. Der Meister von 2020 ging in drei seiner vorherigen fünf Pflichtspiele ohne eigenen Treffer vom Feld, nur um zwischenzeitlich Manchester United mit 7:0 vom Platz zu fegen. Natürlich gelang dieser Triumph im eigenen Stadion.

Wenn der LFC keine Tore erzielt, dann vorrangig in Auswärtsspielen. Stand jetzt brachte Liverpool in sieben Partien keinen Treffer auf die Anzeigetafel. Sechs dieser sieben Begegnungen wurden in fremden Stadien absolviert.

Manchester City - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 6:0 Burnley (H), 7:0 RB Leipzig (H), 1:0 Crystal Palace (A), 2:0 Newcastle (H), 3:0 Bristol (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 0:1 Real Madrid (A), 0:1 Bournemouth (A), 7:0 Manchester United (H), 2:0 Wolverhampton (H); 0:0 Crystal Palace (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Liverpool: 3:2 (H), 0:1 (A), 1:3 (A), 2:3 (H), 2:2 (H)

Im Etihad Stadium ließ Manchester City zuletzt ohnehin selten etwas anbrennen. In dieser Spielzeit waren die Skyblues in elf von 13 Heimspielen siegreich. Schauen wir auf die Heimbilanz gegen die Reds, kriegen wir ebenfalls ein sehr positives Bild der Citizens zu sehen: Die Guardiola-Elf verlor nur eines der vergangenen 13 Heimspiele gegen Liverpool.

Zudem ist der Titelaspirant in glänzender Verfassung. City war in seinen vergangenen fünf Partien siegreich und dominierte mit 19:0 Toren. Einen Großteil dieser Tore steuerte Erling Haaland bei. Der norwegische Sturmtank erzielte acht Treffer in den vergangenen beiden Spielen - angsteinflößende Zahlen für gegnerische Defensiven.

Im schlechtesten Fall muss Pep Guardiola auf seinen besten Angreifer verzichten. Eine Entscheidung fällt vermutlich erst in letzter Sekunde. Ohne den Torriecher des Vollblut-Stürmers wird es für City schwieriger, Vorteile sehen wir dennoch auf Seiten der Gastgeber.

Bisher verzaubert der Tabellenzweite seine Anhänger im eigenen Stadion und erzielt durchschnittlich 4,3 Tore pro Heimspiel. Es gibt also durchaus andere Torschützen als den angeschlagenen Norweger. Außerdem ragt ManCity mit 61,54 xG heraus. Ein Wert, der acht Treffer über den zweitplatzierten Gunners liegt.

Unser Manchester City - Liverpool Tipp: Sieg Manchester City & Unter 4,5 Tore

Die Mannschaft von Pep Guardiola ist der klare Favorit. City zeigte sich zuletzt form- und heimstark. Liverpool wiederum erzielte nur 28 Prozent der Treffer auswärts. Zusätzlich feierte der LFC nur einen Auswärtssieg aus den vorherigen fünf Begegnungen.