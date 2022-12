Manchester City - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | EFL Cup 22.12.2022

Die Reds hatten sich mit vier Pflichtspielsiegen in Serie in Richtung Weltmeisterschaft verabschiedet, können aber mit dem Abschneiden in der Premier League nicht zufrieden sein. Dort stehen die Kicker von der Anfield Road nur auf Rang sechs. Allein der Rückstand auf Platz vier beträgt sieben Punkte, auch wenn die Klopp-Truppe noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.