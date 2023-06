Manchester City - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 03.06.2023

Unser Manchester City - Manchester United Tipp zum FA Cup Spiel am 03.06.2023 lautet: Eine Woche vor dem Champions-League-Finale dürfte sich Manchester City im FA Cup den zweiten Titel der Saison sichern.

Im englischen Fußball gibt es in der Saison 2022/23 noch einen Titel zu vergeben. Dieser wird am Samstag im Wembley Stadion zu London zwischen den zwei Erstliga-Vereinen aus Manchester ausgespielt. United könnte nach dem Gewinn des Ligapokals die Saison mit dem nationalen „Pokal-Double“ krönen.

Für City ist das FA-Cup-Finale die Generalprobe für das Champions-League-Endspiel eine Woche später in Istanbul gegen Inter Mailand. Für die Buchmacher sind die Männer von Coach Pep Guardiola die klaren Favoriten. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,52 bei Chillybets die Wette „Sieg Man City“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Manchester United auf „Sieg Man City“:

Man City hat lediglich 2 der letzten 30 Pflichtspiele verloren

Man United hatte in der PL-Tabelle am Saisonende 14 Punkte Rückstand auf die Skyblues

Die Red Devils konnten nur 2 der letzten 7 Derbys gegen die Citizens für sich entscheiden

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Manchester United Quoten Analyse:

Schaut man auf die Premier-League-Abschlusstabelle treffen im FA-Cup-Endspiel auch die beiden besten Teams der Rückrunde aufeinander.

Wenig überraschend sind die „Red Devils“ bei der Manchester City vs Manchester United Prognose aus Sicht der Top-Buchmacher mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,95 die Außenseiter. Für einen Sieg der Skyblues gibt es Quoten im Schnitt von 1,51.

Manchester City vs Manchester United Prognose: „Wer kann City stoppen?“

Mitte Januar war der Ausgang der Saison 2022/23 für Manchester City noch ziemlich ungewiss. Die Skyblues hatten gerade im Ligapokal mit 0:2 bei Kellerkind Southampton verloren und kassierten drei Tage später eine 1:2-Ligapleite im Stadtderby bei United.

Danach folgte aber eine Serie von 23 Siegen in 29 Pflichtspielen, bei gerade mal einer Niederlage. Damit überholten die Citizens im Meisterrennen doch noch Arsenal, das zwischenzeitlich einen komfortablen Vorsprung auf Platz 2 hatte.

Damit zog die Mannschaft von Coach Pep Guardiola im FA Cup und in der Champions League souverän ins Finale ein. Am Ende stellt City in England die beste Offensive (94 Tore), mit Haaland den besten Stürmer (36 Tore) und die beste Abwehr (33 Gegentore). Auch in der Heimtabelle kann niemand die Bilanz von 17 Siegen, einem Remis und einer Pleite überbieten. Nur in der Auswärtstabelle und im Ranking der Hinrunde reichte es lediglich für den zweiten Rang.

Die Premier-League-Saison 2021/22 hatte Manchester United noch mit 58 Zählern auf dem 6. Platz beendet. Das war das schlechteste Ergebnis seit 1990. Doch dann kam Erik ten Hag als neuer Cheftrainer. Der Ex-Coach von Ajax setzte auf viel Konsequenz, Disziplin und Mentalität. Zudem verpasste er dem Team einen strukturierten, erfrischenden Angriffsfußball. So zogen die „Red Devils“ als Dritter der Abschlusstabelle in die Champions League ein.

Zudem gab es mit dem Sieg im Ligapokal den ersten Titel seit sechs Jahren. In 61 Partien unter ten Hag feierte das Team 41 Siege. Das ist der beste Prozentwert eines Man-United-Coachs in seiner ersten Saison bei diesem Verein.

Zudem hat der Trainer Spieler wie Wan-Bissaka, Rashford, Shaw oder Lindelöf wieder in Bestform gebracht. Mit 15 Siegen, drei Remis und einer Niederlage war United vor allem im Old Trafford stark. 58 Tore nach 38 Ligaspielen waren aber der zweitschwächste Wert in den Top 9.

Manchester City - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:1 Brentford (A), 1:1 Brighton (A), 1:0 Chelsea (H), 4:0 Real Madrid (H), 3:0 Everton (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Fulham (H), 4:1 Chelsea (H), 1:0 Bournemouth (A), 2:0 Wolverhampton (H), 0:1 West Ham (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Manchester United: 1:2 (A), 6:3 (H), 4:1 (H), 2:0 (A), 0:2 (A)

In dieser Saison endeten die Manchester-Derbys in der Premier League jeweils mit einem Heimsieg. United hatte das Gastspiel im Etihad im Oktober mit 3:6 verloren, gewann dann aber im Januar das Rückspiel im Old Trafford mit 2:1. Nach 189 Aufeinandertreffen liegen die „Red Devils“ mit 78 Siegen zu 58 Pleiten vorne. Im FA Cup trafen beide Teams neun Mal aufeinander. Hier spricht die Statistik mit sechs Erfolgen zu drei Pleiten für Man United.

Unser Manchester City - Manchester United Tipp: Sieg Man City

Man United steht zum 21. Mal im FA-Cup-Finale - das ist zusammen mit Arsenal der Rekordwert! Dabei holten die „Red Devils“ auch zwölf Mal am Ende den Titel. Man City hat das Endspiel im Verbandspokal zum zwölften Mal erreicht und steht bisher bei sechs Erfolgen und fünf Niederlagen. Am Ende spricht alles für die Citizens, die in den letzten Monaten in allen Wettbewerben einfach nicht zu stoppen waren. Das dürfte auch United nicht glücken.