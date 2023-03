Manchester City - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Manchester City - Newcastle Tipp zum Premier League Spiel am 04.03.2023 lautet: Die Magpies sind seit 4 Pflichtspielen ohne Sieg. Am Samstag zu Gast im Etihad Stadium bei den Skyblues dürfte sich an dieser Serie nichts ändern.

In der Premier League hatten die Skyblues vor gut zwei Wochen mit dem 3:1-Sieg im Spitzenspiel bei Arsenal endlich die Tabellenführung übernommen.

Doch durch das 1:1 drei Tage später bei Aufsteiger Nottingham mussten die Citizens die Gunners in der Tabelle wieder vorbeiziehen lassen. In der Liga geht es am Samstag für die Männer von Coach Pep Guardiola mit einem Heimspiel gegen Newcastle weiter.

Laut den Wettquoten gibt es für die Gäste wenig zu holen. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 2,02 bei Neobet für die Wette „Sieg ManCity mit Handicap -1″.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Newcastle auf „Sieg ManCity mit HC-1″:

Manchester City ist das beste Heimteam der Premier League

Die Skyblues haben mit 41 Toren die mit Abstand stärkste Heim-Offensive der Liga

Das Torverhältnis der letzten 7 Duelle zwischen beiden Vereinen steht bei 25:6 für die Citizens

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Newcastle Quoten Analyse:

ManCity steht auf Platz 2 und hat nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal. Newcastle muss dagegen mit 41 Zählern und Rang 5 um die Europapokal-Teilnahme bangen.

So sind die Gäste bei der Manchester City vs Newcastle Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 6,93 auch die klaren Underdogs. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hausherren nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,45 bezahlt.

ManCity vs Newcastle Prognose: Trifft Haaland auch gegen die Magpies?

Durch das 0:2 in Southampton Anfang Januar ist Manchester City vorzeitig aus dem Ligapokal ausgeschieden. Die anderen Wettbewerbe können die Citizens aber noch gewinnen. In 38 Liga-Spielen der Vorsaison kamen die Skyblues allerdings nur auf drei Niederlagen und 26 Gegentore. In dieser Premier-League-Spielzeit stehen die Männer von Coach Pep Guardiola nach 25 Partien schon bei vier Pleiten und 25 Gegentreffern.

In der Offensive hat man natürlich Erling Haaland, der schon 27 Ligatore erzielt hat. Die Offensiv-Maschine von ManCity ruft trotzdem nur selten ihr ganzes Potenzial ab. Im FA-Cup-Achtelfinale gegen den Zweitligisten Bristol hatten die Skyblues aber trotz vieler Umstellungen wenig Probleme und siegten klar mit 3:0. Mit 10 Siegen, 1 Remis und 1 Niederlage bei einem Torverhältnis von 41:13 ist Manchester das beste PL-Heimteam.

Newcastle United stand am Sonntag im Ligapokal-Finale und wollte dabei den ersten Titel seit 1969 holen. Gegen die Red Devils waren die Magpies jedoch unterlegen und gingen mit einer 0:2-Pleite vom Feld. So muss sich der Verein weiter gedulden. Dank der finanziellen Unterstützung des neuen Eigentümers aus Saudi-Arabien dürfen die Fans aber weiterhin zurecht auf ein Ende der titellosen Zeit hoffen.

Vom 15. bis zum 23. Spieltag hielt sich der Verein sogar auf einem Champions-League-Platz. Mit nur einem Sieg aus den letzten 7 Ligaspielen ist die Truppe von Coach Eddie Howe wieder etwas abgerutscht. Newcastle hat dabei seit dem Ende der WM-Pause ein Problem in der Offensive. In den vergangenen sieben Partien erzielte die Mannschaft nur 3 Tore. Aus den ersten 16 Spielen stehen 32 Treffer zu Buche.

Manchester City - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:0 Bristol (A), 4:1 Bournemouth (A), 1:1 RB Leipzig (A), 1:1 Nottingham (A), 3:1 Arsenal (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 0:2 Manchester United (A), 0:2 Liverpool (H), 1:1 Bournemouth (A), 1:1 West Ham (H), 2:1 Southampton (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Newcastle: 3:3 (A), 5:0 (H), 4:0 (A), 4:3 (A), 2:0 (H)

Von den letzten 15 Duellen gegen die Skyblues konnten die Magpies nur eines für sich entscheiden. Dieser Erfolg stammt vom Januar 2019 und einem 2:1 im eigenen Stadion.

Das Hinspiel in dieser Saison im St. James‘ Park endete mit einem 3:3. So haben beide Vereine in den letzten 15 Vergleichen dreimal die Punkte geteilt, bei 11 Siegen für Manchester.

Unser Manchester City - Newcastle Tipp: „Sieg ManCity mit HC-1″

Newcastle hat mit 15 Gegentoren die beste Abwehr der Premier League und hat auch die wenigsten Niederlagen in dieser Saison (2) kassiert. Gegen die Skyblues taten sich die Magpies in der Vergangenheit aber oft schwer.

ManCity blieb in den letzten 7 Duellen gegen Newcastle fünfmal ohne Gegentor und gewann dabei ebenfalls fünfmal mit mindestens zwei Toren Vorsprung.