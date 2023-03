Manchester City - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 14.03.2023

Unser Manchester City - RB Leipzig Tipp zum Champions League Spiel am 14.03.2023 lautet: Im Etihad Stadium ist das Starensemble um den einstigen Dortmunder Erling Haaland als klarer Favorit gesetzt und wird gegen die Sachsen nichts anbrennen lassen.

Die Skyblues haben sich zuletzt in der Premier League beim Tabellenzwölften Crystal Palace nicht gerade mit Ruhm bekleckert und setzten sich lediglich dank eines von Haaland verwandelten Elfmeters knapp mit 1:0 durch.

Leipzig zeigte sich am Wochenende gegen Gladbach auf der Höhe und sammelte mit dem 3:0 gehörig Selbstvertrauen für das Rückspiel gegen die Citizens. Ein hoher Ballbesitz (64%) und deutlich mehr Zug zum Tor ließen den Sieg durchaus verdient erscheinen.

Beim Premier League Klub dürfte es für den Vertreter aus der Bundesliga sehr schwer werden. Wir räumen den Gastgebern klare Feldvorteile ein und tendieren zu einem Heimsieg mit Toren auf beiden Seiten. Für diese Bet-Builder-Wette bietet Betano eine Quote von 2,87 .

Darum tippen wir bei Manchester City vs RB Leipzig auf „Sieg ManCity & beide Teams treffen“:

Manchester City vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Anhand der Quoten lassen sich die Gastgeber aus Manchester als Anwärter auf den Sieg bzw. den Einzug ins Viertelfinale erkennen. Ein Heimsieg wird mit einer durchschnittlichen Quote von 1,36 bewertet und das Weiterkommen der Skyblues gar mit einer Manchester City RB Leipzig Quote von ca. 1,18.

Alle drei bisherigen Begegnungen zwischen den Citizens und den Sachsen endeten mit Toren auf beiden Seiten. Am Markt „beide Teams treffen“ verhalten sich jedoch die Werte sehr ausgeglichen und bewegen sich zwischen 1,80 und 1,90.

Manchester City vs RB Leipzig Prognose: „Darf Man City weiterhin vom ersten CL-Titel träumen?“

Bisweilen ist City in der Champions League ungeschlagen und blickt auf vier Siege und drei Remis. Mit 14 erbeuteten Punkten landeten die Citizens in der Vorrunde vor Dortmund mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins. Alle drei Heimspiele in der Gruppenphase wurden gewonnen. Dabei kamen zehn Tore und zwei Gegentore zustande. Lediglich die Paarung mit Kopenhagen (5:0) brachte zu Hause einen „Clean Sheet“ zum Vorschein.