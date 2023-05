Manchester City - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2023

In einem engen Match sehen wir keinen Favoriten, halten aber beide Teams für stark genug, um mindestens ein Tor zu erzielen. Für diesen Spielausgang gibt es bei Bet365 eine Quote von 1,66 .

Darum tippen wir bei Manchester City vs Real Madrid auf „Beide Teams treffen“:

Manchester City vs Real Madrid Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich ein klarer Trend zum Heimsieg ab. Eine Tatsache, die anhand einer Manchester City Real Madrid Quote in Höhe von 1,60 für den Heimsieg untermauert wird. Wer hingegen die Gäste aus Madrid als Favoriten ansieht, darf sich auf eine deutlich höhere Wettquote von ca. 5,25 freuen.

Beide Konkurrenten gehören zur Elite im europäischen Vereinsfußball und haben in der Vergangenheit mehrfach ihre offensiven Qualitäten unter Beweis gestellt. Aus diesem Grund gehen die Wettanbieter auch diesmal von Toren auf beiden Seiten aus. Einfach bei Bet365 Sportwetten anmelden und eine Quote von ca. 1,66 beanspruchen.

Manchester City vs Real Madrid Prognose: „Wirft Real mit Man City den dritten Premier-League-Klub aus dem Wettbewerb?“

In der Premier League greift der achtmalige Meister nach dem neunten Titel und zeigt mit einem Spiel weniger vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger Arsenal auf. Elf Liga-Erfolge am Stück sicherten sich die Schützlinge aus dem Nordwesten Englands.

Real Madrid spielt eine starke CL-Saison, wenngleich in der Gruppenphase nur ein Zähler Vorsprung auf Leipzig für Platz 1 reichte. In der K.o.-Phase haben die Madrilenen 80 Prozent ihrer Begegnungen siegreich gestaltet (4S, 1U) und sind ungeschlagen.

Manchester City - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Lediglich in der Gruppenphase haben die Königlichen in der Fremde Punkte liegen gelassen (1S, 1U, 1N). Die K.o.-Runde wurde mit einem 5:2 in Liverpool und einem 2:0 bei Chelsea sehr erfolgreich gestaltet. Seit Februar 2022 hat Real in jedem CL-Auswärtsspiel getroffen. In den acht Ansetzungen auf gegnerischem Boden kamen insgesamt 20 Tore zustande.