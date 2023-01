Manchester City - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 19.01.2023

Zwei der drei besten Offensiven im englischen Fußball spielen in dieser Woche gegeneinander. Doch damit nicht genug: Die beiden Top-Torschützen der Premier League stehen in dieser Partie ebenfalls auf dem Feld. Wir erwarten, dass beide Mannschaften ein Tor erzielen und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000.