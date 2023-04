Manchester United - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Manchester United - Aston Villa Tipp zum Premier League Spiel am 30.04.2023 lautet: Aston Villa ist die Überraschung der PL-Saison 2022/23 und hofft im Endspurt noch auf ein Europapokal-Ticket. Bei den Red Devils ist aber nicht mehr als 1 Punkt drin.

Der Aston Villa FC gehört zu den positiven Überraschungen dieser Premier-League-Saison. Nach dem Trainerwechsel von Steven Gerrard zu Unai Emery stand der Verein aus Birmingham mit zwölf Zählern nach 13 Partien nur auf Rang 16. Im Endspurt der Spielzeit 2022/23 dürfen die Villans nun sogar noch vom Europapokal träumen. Seinen Einstand feierte der Coach am 15. Spieltag mit einem 3:1-Heimsieg gegen Manchester United. Am Sonntag trifft der AVFC wieder auf die Red Devils, dieses Mal allerdings im Old Trafford. Die Buchmacher schlagen sich dabei recht klar auf die Seite der Hausherren. Wir spielen mit einer Quote von 1,80 bei unserem Testsieger Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei ManUnited vs Aston Villa auf „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“:

Manchester ist seit 14 Heimspielen ungeschlagen

Aston Villa konnte seit 68 Jahren nicht mehr beide Ligaduelle gegen die Red Devils gewinnen

In 9 von 20 Ligapartien unter Emery blieben die Villans ohne Gegentor.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Aston Villa Quoten Analyse:

Manchester United geht auf Rang 4 in das Heimspiel gegen Villa. Das Polster auf die Plätze 5 und 6 beträgt sechs Punkte. Zudem haben die Red Devils noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Der AVFC verpasst den Europa-League-Rang im Fernduell mit den Spurs nur wegen der minimal schlechteren Tordifferenz. Bei der Manchester United vs Aston Villa Prognose sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 4,40 die Außenseiter. Ein Erfolg der Gäste wird bei den deutschen Buchmachern mit Lizenz mit durchschnittlichen Quoten von 1,79 belohnt.

Manchester United vs Aston Villa Prognose: Bleibt das Old Trafford eine Festung?

Die erste Saison von Manchester United unter Coach Erik ten Hag scheint ein gutes Ende zu nehmen. In der Liga sind die Red Devils auf Champions-League-Kurs. Zudem gewann der Verein in dieser Spielzeit auch schon den Ligapokal. Und im FA Cup winkt ein zweiter Titel. Denn nach dem 7:6 im Halbfinale bei Brighton steht United im Endspiel gegen den Stadtnachbarn Manchester City.

Seit 14 Spielen ist ManUtd im Old Trafford ungeschlagen und mit 11 Siegen, nur einer Niederlage und 36 Punkten das drittbeste Heimteam der Liga. Allerdings gab es auch einige Rückschläge. So schied man im Europa-League-Viertelfinale etwas überraschend gegen Sevilla aus. Zudem setzte es Anfang März ein bitteres 0:7 in Liverpool. Auch am Donnerstag bei den Spurs reichte es nach einer 2:0-Führung nur zum 2:2-Unentschieden.

In einer Tabelle seit dem Antritt von Coach Emery belegt der AVFC mit 39 Punkten Platz 2 hinter Arsenal, einen Zähler vor Manchester City. In der Rückrunde steht Aston Villa aktuell sogar auf Rang 1. Der spanische Coach arbeitete seit seiner Ankunft in Birmingham viel am Selbstvertrauen und der Moral der Mannschaft. Zudem passte er den Stil der Mannschaft an Leistungsträger wie Buendia, McGinn oder Watkins an.

Seit 10 Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen. In der Fremde gab es unter Emery in neun Gastspielen mit dem 1:3 bei Man City auch nur eine Niederlage. Hier spielte die Mannschaft bei West Ham und Brentford allerdings auch remis. Die Abwehr wurde von Emery ebenfalls stabilisiert. In 9 von 20 Ligapartien blieben die Villans ohne Gegentor.

Manchester United - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:2 Tottenham (A), 7:6 Brighton (A), 0:3 Sevilla (A), 2:0 Nottingham (A), 2:2 Sevilla (H)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 1:0 Fulham (H), 1:1 Brentford (A), 3:0 Newcastle (H), 2:0 Nottingham (H), 2:1 Leicester (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Aston Villa: 4:2 (H), 1:3 (A), 2:2 (H), 2:2 (A), 1:0 (H)

Nach 195 Pflichtspielen haben die Red Devils im direkten Vergleich gegen die Villans mit 103 Siegen zu 51 Niederlagen die Nase klar vorne. Zwei der letzten drei Duelle gegen Aston Villa hat Manchester United allerdings verloren. So viele Niederlagen gegen den AVFC hat United zuvor in 51 Vergleichen kassiert. Nach dem 3:1-Hinspiel-Heimsieg könnte Villa erstmals seit der Saison 1954/55 beide Ligaspiele gegen ManU für sich entscheiden. Vier Tage nach der Ligapleite siegte Man United mit 4:2 im Ligapokal daheim gegen Villa.

Unser Manchester United - Aston Villa Tipp: DC 1/x & Unter 3,5 Tore

Aston Villa ist das Team der Stunde in der Premier League. Doch ein Gastspiel im Old Trafford ist eine schwere Aufgabe. Hier konnte der AVFC zwar schon die letzte Partie am 6. Spieltag der Vorsaison für sich entscheiden. Seit dem Jahr 1930 konnten die Männer aus Birmingham aber keine zwei Auswärtspartien bei Manchester United in Folge mehr gewinnen. Daran ändert sich wohl auch in dieser Spielzeit nichts. Mehr als ein Punkt ist nicht drin. Da die Abwehr der Gäste viel stabiler geworden ist, dürften am Sonntag zudem nicht allzu viele Tore fallen.