Manchester United - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2023

Unser Manchester United - FC Barcelona Tipp zum Europa League Spiel am 23.02.2023 lautet: Eindrucksvoll stellten beide Mannschaften im Hinspiel ihre offensiven Qualitäten zur Schau. Zusätzlich trafen sie bei ihren Generalproben am Wochenende zwei- und dreifach. Mit großer Vorfreude sehen wir einem Rückspiel entgegen, das erneut einige Tore parat haben wird.

Jeder Fußballfan könnte in diesem Spiel auf seine Kosten kommen. Schon im Hinspiel verfolgten beide Mannschaften eine offensive Spielphilosophie, die in einem 4-Tore-Spektakel endete. Vor dem Rückspiel setzen wir auf den starken Angriff der Top-Teams und wetten auf ein Spiel mit mehr als 2,5 Toren. Bet365 stattet diesen Tipp mit einer Quote von 1,80 aus.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Barcelona auf „Über 2,5 Tore“:

United verzaubert seine Fans mit neun Pflichtspielen in Serie, in denen Manchester mindestens zwei Tore erzielte.

Wettbewerbsübergreifend weisen die Katalanen einen xG-Wert von 2,17 pro Partie auf.

In 6 der vergangenen 8 Pflichtspiele sammelten die Red Devils über 2 expected Goals pro Begegnung. Zudem ist Marcus Rashford aktuell unaufhaltsam.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Barcelona Quoten Analyse:

Seit acht Pflichtspielen ist die Mannschaft von Erik ten Hag ungeschlagen. Sogar der englische Meistertitel liegt im Rahmen der Möglichkeiten. Sollte Manchester United den Weg ins Achtelfinale finden und einen Sieg im Old Trafford feiern, liegen die Quoten im Bereich um die 2,25.

Im nationalen Wettbewerb sind die Katalanen sogar einen Schritt weiter und grüßen mit acht Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze. Wenn wir von einer beeindruckenden Serie der Red Devils sprechen, ist die Form der Blaugrana kaum in Worte zu fassen, denn: Barca ist seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen! Bleiben die spanischen Gäste nicht nur ohne Niederlage, sondern holen einen Erfolg in England, findet ihr Wettquoten von ungefähr 3,25.

Die Erfahrungen aus dem Hinspiel sollten ausreichen, um die Finger von einer Wette auf einen Sieger zu lassen. Beiden Mannschaften ist ein Erfolg zuzutrauen, weshalb wir anregen, andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Manchester United vs Barcelona Prognose: „Rashford on fire“

Es lässt sich argumentieren, dass sich Marcus Rashford in der Form seines Lebens befindet. Der Angreifer der Red Devils erzielte für seine Farben 24 Treffer in 36 Pflichtspielen. Seine sechs Treffer in den vergangenen fünf Premier-League-Spielen katapultierten den Traditionsverein zurück in den Titelkampf.

Nicht nur national erfüllt der Angreifer der Red Devils seine Jobbeschreibung. Vier Treffer sind ein Spitzenwert in der Europa League und verhalfen United ins K.o.-Runden-Playoff. Vergangene Woche war der Stürmer gegen Barcelona an beiden Treffern direkt beteiligt.

Im Team der Katalanen werden Angriffe in der Regel von Robert Lewandowski vollendet. Neben 15 Toren in La Liga - damit führt er die Torschützenliste an - erzielte er in der Champions-League-Gruppenphase 5 Treffer in 5 Spielen. Vergangenes Wochenende stärkte er sein Selbstvertrauen und fügte seinem Konto ein weiteres Tor hinzu.

Obwohl die Trainer einigen Stars eine Pause gönnten, siegten United (3:0) und Barca (2:0) am Wochenende ungefährdet. Zusätzlich können sich die jeweiligen xG-Werte sehen lassen. Beide Teams spielten sich mit Werten um 2,5 für den folgenden Kracher warm.

Manchester United - FC Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:0 Leicester (H), 2:2 Barcelona (A), 2:0 Leeds (A), 2:2 Leeds (H), 2:1 Crystal Palace (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:0 Cadiz (H), 2:2 Manchester United (H), 1:0 Villarreal (A), 3:0 Sevilla (H); 2:1 Real Betis (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Barcelona: 2:2 (A), 0:3 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 3:1 (H)

Tritt der FC Barcelona in der spanischen Liga an, wird die Defensive kaum überwunden. Erst sieben Bälle musste der deutsche Torhüter Marc-Andre ter Stegen aus dem eigenen Netz fischen.

International zeichnet sich ein völlig anderes Bild ab. Inklusive der Champions-League-Spiele landeten bereits 14 Bälle im eigenen Gehäuse. Für den neutralen Zuschauer eine Freude, denn kombiniert mit der eigenen Qualität im Angriff fielen durchschnittlich vier Treffer pro Partie.

Zuschauer im Old Trafford sind ebenfalls einige Treffer gewohnt. Unter der Regie von Trainer Erik ten Hag trafen die Red Devils in jedem ihrer letzten zwölf Heimspiele mindestens doppelt. Es dürfte niemanden überraschen, dass 75 Prozent dieser Begegnungen mehr als 2,5 Tore beinhalteten.

Im Hinblick auf die aktuellen Formkurven beider Mannschaften schnallen wir uns schon mal an und warten auf den Sturmlauf der beiden Teams. Während sieben der vergangenen neun Begegnungen der Gastgeber über 2,5 Tore enthielten, erzielten die Blaugrana in vier der jüngsten fünf Pflichtspiele mindestens zwei Tore.

Unser Manchester United - Barcelona Tipp: Über 2,5 Tore im Spiel

Schon im Hinspiel drückten die Red Devils sowie die Katalanen ordentlich auf die Tube und sorgten für viel Trubel in den gegnerischen Strafräumen. Der Erfolgshunger ist auf beiden Seiten unersättlich und der Drang nach offensivem Fußball spürbar. Tore sollten in diesem Spiel nur eine Frage der Zeit sein.