Manchester United - Betis Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2023

Unser Manchester United - Betis Sevilla Tipp zum Europa League Spiel am 09.03.2023 lautet: Was passieren kann, wenn sich eine individuell starke Mannschaft im eigenen Stadion in einen Rausch spielt, durfte United vergangenes Wochenende am eigenen Leib erfahren. Betis Sevilla wird testen, inwieweit das Selbstvertrauen der Red Devils gelitten hat. Potenziell erwartet uns eine offensiv geprägte Partie.

Die Form der Beticos kann sich sehen lassen - seit vier Spieltagen ist Real Betis ungeschlagen und luchste zuletzt sogar den Königlichen einen Punkt ab. Klammern wir den letzten Spieltag der Red Devils aus, imponiert United gleichermaßen. Beide Mannschaften haben einiges im Angriff zu bieten und führen uns zu einer Wette auf „Über 2,5 Tore“ in diesem Spiel. Betano markiert diese mit einer Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Betis Sevilla auf „Über 2,5 Tore“:

Real Betis erzielte im laufenden Wettbewerb durchschnittlich 2 Tore pro Spiel - United steht bei 1,8.

5 der vergangenen 6 Pflichtspiele der Beticos endeten mit über 2,5 Treffern

Die Red Devils trafen in 75 Prozent ihrer Heimspiele der Premier League mindestens doppelt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Spanische Vertreter begleiteten die Red Devils schon über die gesamte Europa-League-Saison. Real Sociedad bot zwei packende Duelle in der Gruppenphase, während das Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona zu einem Spektakel ausartete. Folgt gegen Betis Sevilla das nächste Fest? Zu Hause schreitet United mit Quoten bis zu 1,45 als klarer Favorit auf den Rasen.

Unterschätzen sie ihren spanischen Kontrahenten, könnte sie das teuer zu stehen bekommen, denn Real Betis rangiert in La Liga auf Platz 5. Die Gruppe stellte die Beticos vor keine größeren Probleme und sie marschierten ohne Niederlage ins Achtelfinale. Finden die Beticos zu ihrem A-Game und gewinnen, könnt ihr Wettquoten von 6,75 bis 8,00 einsammeln.

Manchester United vs Betis Sevilla Prognose: „Beide Mannschaften sind in der Lage zu treffen“

Heimspiele gehören zur Lieblingsdisziplin der Red Devils. Im nationalen Wettbewerb erzielen sie als Gastgeber durchschnittlich zwei Tore und schnappen sich 2,42 Punkte pro Partie. Zudem ist die Mannschaft von Erik ten Hag seit 19 Partien im Old Trafford ungeschlagen!

Das Spiel an der Anfield Road gegen Liverpool war ein Nackenschlag der besonderen Sorte. Gleichzeitig ist diese Pleite eine Ausnahme. Eine Begegnung der Red Devils ohne Tor hatte über die vergangenen Monate Seltenheitswert. Grundsätzlich ist die Form von Manchester United beeindruckend. Im Vorfeld der Auswärtsniederlage traf United in zwölf Partien in Folge mindestens doppelt.

Darüber hinaus liebt der Verein seine europäischen Abende im Old Trafford. Das Selbstvertrauen in der heimischen Arena ist groß und das aus gutem Grund: Zu Hause verloren Marcus Rashford und seine Kollegen nur eine der vergangenen 22 Begegnungen.

Geht es in die K.o.-Phase der Europa League, setzt der englische Vertreter sogar noch einen drauf. Zuletzt blieben die Red Devils in 13 aufeinanderfolgenden Heimspielen dieses Wettbewerbs ungeschlagen.

Mit fortschreitendem Turnierverlauf fielen zunehmend Tore im englischen Fußballtempel. Nachdem die ersten beiden Partien insgesamt nur zwei Tore zeigten, sah das Publikum in den folgenden zwei Begegnungen sechs Treffer - fünf davon veranlassten sie zum Jubel. Besonders der Comeback-Sieg gegen Barca dürfte besonders gut angekommen sein.

Manchester United - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:7 Liverpool (A), 3:1 West Ham (H), 2:0 Newcastle (H), 2:1 Barcelona (H), 3:0 Leicester (H).

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 0:0 Real Madrid (H), 3:2 Elche (A), 2:1 Valladolid (H), 3:2 Almeria (A); 3:4 Celta Vigo (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Betis Sevilla: 0:1 (A)

Wer sich in den vergangenen Wochen ein Spiel der Spanier anschaute, wurde oftmals mit vielen Torszenen belohnt. Vor dem torlosen Remis gegen Real Madrid fand Betis Sevilla konstant einen Weg, um Tore zu erzielen. Elf Treffer in vier Pflichtspielen deuten auf große Qualitäten im Angriff der Beticos hin.

Ihr Trainer, Manuel Pellegrini, wird das Team zudem ausreichend auf die Atmosphäre in England vorbereiten. Einst arbeitete der Chilene für Manchester City, dem Stadtrivalen der Red Devils und holte in seinem ersten Jahr die Meisterschaft. Zudem machte er gute Erfahrungen gegen United und verlor nur drei von 13 Aufeinandertreffen.

Schon in der Gruppenphase demonstrierten die Andalusier ihre Stärken. Unter anderem verwiesen sie den AS Rom auf den zweiten Rang und blieben in sechs Auftritten ungeschlagen. Sechs Begegnungen reichten den Spaniern, die kontinuierlich auf eine 4-2-3-1-Grundformation zurückgreifen, um zwölf Bälle im gegnerischen Kasten unterzubringen.

Beide Mannschaften finden aus dem Spiel heraus ausreichend Lösungen und versetzen ihre Fans regelmäßig in Ekstase. United zeichnete sich in Open-Play-Situationen bisher mit zehn Toren aus und hat damit knapp die Nase vorne. Betis erzielte neun Treffer.

Unser Manchester United - Betis Sevilla Tipp: Über 2,5 Tore

Zum Abschluss ziehen wir die Statistik der abgegebenen Schüsse heran, in der United mit 17,9 Schüssen pro Spiel an der Spitze aller Europa-League-Teams liegt. Beide Mannschaften wissen um ihre Qualitäten im Angriff, die hin und wieder ihren Tribut in der Abwehrarbeit fordern. Beispielsweise schluckten die Andalusier in vier ihrer vergangenen fünf Ligaspiele mindestens einen Gegentreffer.