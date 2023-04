Manchester United - Brentford Tipp, Prognose & Quoten | 05.04.2023

Unser Manchester United - Brentford Tipp zum Premier League Spiel am 05.04.2023 lautet: Seit drei Spielen wartet Erik ten Hag auf einen Treffer seiner Mannschaft. Im Old Trafford stehen die Chancen darauf recht gut: Zu Hause erzielt United durchschnittlich 1,85 Tore pro Spiel.

Das Old Trafford dient den Red Devils in dieser Spielzeit als gutes Pflaster. Nach der Auftaktniederlage gegen Brighton gab es dort keine weitere Niederlage zu beklagen. Brentford wird zwar selten geschlagen, kann auswärts jedoch nur drei Siege vorweisen. Für uns ein guter Anlass, um auf eine „Doppelte Chance 1X und Über 2,5 Tore“ zu setzen. Winamax ist mit einer Quote von 2,05 in diesem Fall der Buchmacher unserer Wahl.