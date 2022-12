Manchester United - Burnley Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2022

Gerade erst am Sonntag ist die WM 2022 in Katar mit dem Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich zu Ende gegangen. Nur zwei Tage später rollt im englischen Vereinsfußball schon wieder der Ball. Auf dem Programm steht das Achtelfinale im EFL Cup. Dabei kommt es am Mittwochabend im Old Trafford zum Duell zwischen Manchester United und dem Burnley FC. Da die Hausherren hier mit einigen Handicaps ins Rennen gehen, entscheiden wir uns zu einer Quote von 1.72 bei Bet365 für den Tipp „Sieg Burnley mit HC +2″.