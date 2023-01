Manchester United - Charlton Tipp, Prognose & Quoten | 10.01.2023

1998 spielte Charlton Athletic das erste Mal in der Premier League. Dort konnte sich der Verein aus dem Südosten Londons bis zur Spielzeit 2006/07 halten. Davor hatten die „Addicks“ schon 18 Spielzeiten in der höchsten englischen Spielklasse absolviert. Seitdem pendeln die „Red Robins“ zwischen den zweiten und dritten Liga. Den letzten Abstieg aus dem Championship musste man 2019/20 hinnehmen. Danach reichte es in der League One für einen siebten und einen 13. Platz. Da der Verein so schnell wie möglich in Liga 2 zurückkehren möchte, wurde im vergangenen Sommer mit Ben Garner ein neuer Coach verpflichtet. Unter dem neuen Coach stand Athletic Anfang Dezember aber nur auf dem 17. Platz. So wurde kurz vor Weihnachten mit Dean Holden ein neuer Cheftrainer geholt.