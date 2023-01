Manchester United - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 06.01.2023

Von Freitag bis Montag wird in England die dritte Runde im FA-Cup gespielt. 64 Teams sind noch im Rennen. Dabei kommt es jetzt schon zum Duell einiger Erstligisten. So empfängt Manchester United am Freitagabend den Everton FC. Hier treffen zwei grundsätzlich unterschiedliche Formkurven aufeinander. Während die Red Devils immer besser in Form kommen und sogar auf Rang 2 hoffen dürfen, schweben die Toffees in großer Abstiegsgefahr. So entscheiden wir uns zu einer Quote von 2,25 bei Bet365 für den Tipp „Heimsieg ohne Gegentor“.