Manchester United - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Am vergangenen Mittwoch erkämpfte die Elf von Trainer Erik ten Hag einen knappen 1:0-Arbeitssieg gegen Brentford. Dabei machte einmal mehr Marcus Rashford den Unterschied aus. Der englische Nationalspieler netzte in der 27. Spielminute zum 1:0 und bescherte seinen Farben drei wichtige Punkte. Ein verdienter Triumph, da die Gastgeber über weite Strecken das Geschehen kontrollierten.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Everton auf „Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore“:

Manchester United vs Everton Quoten Analyse:

Anhand der Einschätzung der besten Wettanbieter lässt sich auf einen Heimsieg schließen. Drei Punkte der Gastgeber werden im Schnitt mit einer Manchester United Everton Quote in Höhe von 1,49 bewertet.

Die Toffees sind hingegen als Außenseiter gesetzt und konnten seit 2012 nicht mehr im Old Trafford gewinnen. Ein Umstand, der anhand einer Quote von teilweise bis zu 7,50 bestätigt wird.

Manchester United vs Everton Prognose: „Rutscht Everton auf einen Abstiegsrang?“

Als Indikator für eine sehr starke Saison reicht die Heimbilanz. Zehn der 16 Saisonsiege resultierten im Old Trafford. Lediglich gegen Brighton musste eine Niederlage auf heimischem Boden in Kauf genommen werden. Offensiv hinterlässt Manchester zu Hause einen bleibenden Eindruck und netzte 25 Mal im gegnerischen Kasten ein. Mit nur acht Gegentoren im eigenen Stadion zeichnen sich die Red Devils durch den besten Abwehrverbund aus.

Manchester United - Everton Statistik & Bilanz:

Vor allem auswärts präsentierte sich Everton zum Teil desolat und blickt lediglich auf einen Sieg in der Fremde (6U, 7N). Offensiv zündete Everton in gegnerischen Gefilden kein Feuerwerk und brachte nur zehn Tore in 14 Partien zustande. In 50 Prozent der Spiele blieb ein eigener Treffer verwehrt.