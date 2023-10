Manchester United – Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten

Unser Manchester United - Galatasaray Tipp zum Champions League Spiel am 03.10.2023 lautet: Nach dem 3:4 gegen Bayern sind die Engländer unter Zugzwang und werden im heimischen Old Trafford den Platz als Sieger verlassen.

Trotz satten 77 Prozent Ballbesitz auf heimischem Boden kassierte die Elf aus Manchester gegen Crystal Palace eine knappe 0:1-Niederlage und musste bereits den vierten Misserfolg in der Premier League hinnehmen. Galatasaray bot in der Süper Lig beim 2:1 gegen MKE Ankaragücü keine starke Vorstellung, zeigte aber zumindest Moral und egalisierte einen zeitigen Rückstand.

In unserem Wett-Tipp tendieren wir zu einem Heimsieg mit mehr als 2,5 Toren. Oddset gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,91.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Galatasaray auf „Sieg Manchester United & Über 2,5 Tore“:

8 der letzten 10 Premier-League-Heimspiele endeten für die Red Devils saisonübergreifend mit einem Sieg (2N).

Galatasaray traf bisweilen auswärts in allen 3 Champions-League-Quali-Runden und beendete alle drei Auswärtsspiele mit drei oder mehr Toren.

Mit 882,3 Millionen Euro zeichnet sich Manchester United anhand des mehr als 3,7-fachen Kader-Marktwerts von Galatasaray (236,58 Mio.) aus.

Manchester United vs Galatasaray Quoten Analyse:

Im Old Trafford sind die Rollen bereits vor dem Anpfiff sehr deutlich verteilt und lassen am Drei-Weg-Markt auf einen Heimsieg schließen. Eine Tatsache, die anhand einer Manchester United Galatasaray Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,44 untermauert wird.

Sportwetten-Fans, die den Männern vom Bosporus Vorteile einräumen, dürfen teilweise den bis zu siebenfachen Wetteinsatz erwarten. Da die Aslanlar keines der bisherigen drei Auswärtsduelle gegen die Red Devils gewannen (1U, 2N), wäre die Nutzung eines Sportwetten Bonus, etwa in Form einer risikofreien Wette, als sinnvoll zu bewerten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs. Galatasaray Prognose: Wahren die Engländer ihre Chance auf den Achtelfinal-Einzug?

Im ersten Gruppenspiel gegen den deutschen Rekordmeister boten die Mannen von Trainer Erik ten Hag eine gute Leistung, verpassten es aber, sich am Ende mit etwas Zählbarem zu belohnen (3:4).

Nachdem der 20-fache englische Meister im Vorjahr lediglich in der Europa League kickte, wäre in dieser Saison alles andere als der Einzug in die K.o.-Runde der Champions League als herbe Enttäuschung zu bewerten. Neben Bayern hält sich die Konkurrenz mit Kopenhagen und Galatasaray in der Gruppe A nämlich in Grenzen.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Wenig Mut machen hingegen die jüngsten Resultate in der Premier League. Nur eines der letzten vier Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt. Dem wenig glanzvollen 1:0 gegen Burnley stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen gegenüber.

Sofern die Qualifikationsrunden mit einbezogen werden, ist die Cim Bom seit sieben Champions-League-Begegnungen ungeschlagen (6S, 1U). Das erste Gruppenspiel führte vor heimischer Kulisse gegen Kopenhagen dank zwei später Tore nach einem 0:2-Rückstand zu einer Punkteteilung (2:2).

Manchester United - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:1 Crystal Palace (H), 3:0 Crystal Palace (H), 1:0 Burnley (A), 3:4 Bayern (A), 1:3 Brighton (H).

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 2:1 Ankaragücü (H), 1:0 İstanbulspor (A), 2:1 Basaksehir (A), 2:2 Kopenhagen (H), 4:2 Samsunspor (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Galatasaray: 5:2 (A), 0:1 (A), 1:0 (H), 4:0 (H), 0:0 (A).

Ein Blick auf die letzten vier Champions-League-Teilnahmen offenbart, dass Gala sich nie für die K.o.-Runde qualifizieren konnte. Auch diesmal deutet vieles auf einen Kampf um Rang 3 mit dem FC Kopenhagen hin. In der heimischen Süper Lig sind die Mannen von Trainer Okan Buruk nach sieben Spieltagen weiterhin ungeschlagen (6S, 1U). Der Rückstand auf Spitzenreiter Fenerbahce beträgt zwei Punkte. Inwiefern die Meisterschaft verteidigt werden kann, wird sich im Laufe der Saison herausstellen.

Die Gelb-Roten bestritten in der Champions-League-Qualifikation drei Auswärtsspiele (2S, 1U) und trafen in jedem Match. Wenngleich United von einem anderen Kaliber ist, ist den Schützlingen vom Bosporus mindestens ein Auswärtstor zuzutrauen. Bei Oddset handelt es sich um einen sehr erfahrenen Bookie, der Neukunden den Abschluss ihrer Manchester United Galatasaray Wetten mit einem lukrativen Oddset Bonus versüßt.

Unser Manchester United – Galatasaray Tipp: Sieg Manchester United & Über 2,5 Tore

Die Engländer sind nach dem enttäuschenden 3:4 gegen Bayern zum Auftakt unter Zugzwang und brauchen drei Punkte, um einen entscheidenden Schritt in Richtung Achtelfinale zu machen. Spielerisch sind die Gastgeber den Türken in allen Belangen überlegen. Die bisherigen Premier-League-Duelle offenbarten aber mit elf Gegentoren immer wieder defensive Anfälligkeiten.