Manchester United - Leeds Tipp, Prognose & Quoten | 08.02.2023

Unser Manchester United - Leeds Tipp zum Premier League Spiel am 08.02.2023 lautet: Leeds United hat die Reißleine gezogen und Coach Jesse Marsch entlassen. Zu Gast im Nachholspiel bei Manchester United gibt es für die Whites trotzdem nichts zu holen.

Im Februar 2022 übernahm Ex-RB-Leipzig-Coach Jesse Marsch den Leeds United FC. Erst am letzten Spieltag der Vorsaison schaffte der Verein mit einem 2:1-Sieg in Brentford den Klassenerhalt. In dieser Saison müssen die „Whites“ aber erneut um den Ligaverbleib bangen. So wurde am Montag Trainer Marsch nach nicht einmal einem Jahr im Amt wieder entlassen. Wer Nachfolger auf der Trainerbank des LUFC wird, ist noch unklar. Beim Gastspiel am Mittwoch gegen Manchester United wird die Mannschaft vom Dreigespann aus Michael Skubala, Paco Gallardo und Chris Armas betreut. Wir schlagen uns trotzdem auf die Seite der Hausherren und spielen mit einer Quote von 2,08 bei NEObet die Wette „Heimsieg mit Handicap -1″.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Leeds auf „Sieg Man United HC -1″:

Nur Man City (28) hat aktuell mehr Heimpunkte gesammelt als Man United (25)

Leeds ist zusammen mit Bournemouth das schwächste Auswärtsteam der Premier League

Die Whites warten seit 1981 auf einen Sieg im Old Trafford

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Leeds Quoten Analyse:

Aktuell steht Manchester United auf Rang 3. Gewinnen die Red Devils ihr Nachholspiel gegen Leeds, würde man mit dem Tabellenzweiten Manchester City gleichziehen. Die „Whites“ stehen dagegen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und vermeiden einen Platz unter den letzten Drei nur durch das Torverhältnis.

So sind die Hausherren bei der Manchester United vs Leeds Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,48 auch die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 6,46.

Manchester United vs Leeds Prognose: Die Red Devils bleiben auf CL-Kurs

Am 21. Spieltag musste Manchester United mit dem 2:3 im Spitzenspiel bei Arsenal eine bittere Niederlage hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge haben sich die Red Devils von dieser Pleite inzwischen aber wieder ganz gut erholt. Damit bleibt die Mannschaft von Coach Erik ten Hag in der englischen Liga auf Champions -League-Kurs. Das Polster auf Rang 5 beträgt allerdings nur drei Zähler.

Dabei kann sich der Verein auf seine Heimstärke verlassen. Die letzten 13 Pflichtspiele im Old Trafford konnten die Hausherren allesamt gewinnen. Nach seiner Roten Karte gegen Crystal Palace am Samstag muss Casemiro voraussichtlich drei Spiele aussetzen. Zudem fehlen im Mittelfeld Scott McTominay, Christian Eriksen und Donny van de Beek. Dafür dürfte am Mittwoch die Bayern-Leihgabe Marcel Sabitzer ihr Startelf-Debüt feiern.

Am Ende der Saison 2020/21 war Leeds als Aufsteiger noch die große Überraschung gewesen. Die Whites standen mit 59 Punkten auf dem 9. Platz. Das war das beste Ergebnis eines Liga-Neulings seit dem Jahr 2011. Doch schon in der letzten Spielzeit konnte Leeds den Gang in die Championship nur knapp vermeiden. Damit es in diesem Jahr wieder aufwärts geht, haben die Verantwortlichen fast 146 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben. Doch erneut schwebt der Verein in Abstiegsgefahr.

Seit August konnten die „Peacocks“ in der Premier League nur noch zwei Siege feiern. Das 0:1 am Sonntag bei Aufsteiger Nottingham war das siebte Ligaspiel in Folge ohne Dreier. Mit dieser Bilanz ist die Mannschaft in der Tabelle immer weiter abgerutscht. Vor allem in der Fremde tut sich Leeds schwer. Fünf Punkte aus zehn Gastspielen reichen aktuell zusammen mit Bournemouth nur für den letzten Platz im Auswärts-Ranking.

Manchester United - Leeds Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:3 Arsenal (A), 3:0 Nottingham (A), 3:1 Reading (H), 2:0 Nottingham (H), 2:1 Crystal Palace (H)

Letzte 5 Spiele Leeds: 1:2 Aston Villa (A), 5:2 Cardiff City (H), 0:0 Brentford (H), 3:1 Accrington Stanley (A), 0:1 Nottingham (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Leeds: 4:2 (A), 5:1 (H), 0:0 (A), 6:2 (H), 4:0 (H)

Der direkte Vergleich macht den Gästen wenig Hoffnung. Von den letzten 17 Liga-Duellen gegen Manchester United konnte Leeds nur ein einziges gewinnen. Im Old Trafford warten die Whites sogar seit 17 Gastspielen und dem Jahr 1981 auf einen Sieg. Seit dem Aufstieg 2020 hat der LUFC nur gegen Man City (16) mehr Gegentore kassiert als gegen Man United (15).

Unser Manchester United - Leeds Tipp: Sieg Man United HC -1

Die Vorzeichen sind klar: Leeds befindet sich im Sturzflug und hat die Reißleine gezogen. Durch die Trainerentlassung ist aber unter dem Interims-Trio noch keine große Veränderung zu erwarten. Auf der Gegenseite hat Manchester zu einer neuen Siegesserie angesetzt. Diese dürfte auch am Mittwoch mit einem recht deutlichen Sieg weitergehen.