Manchester United - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2023

Unser Manchester United - Newcastle Tipp zum EFL Cup Finale am 26.02.2023 lautet: Manchester United macht es mal wieder doppelt.

Am Sonntag findet im Londoner Wembley Stadium das Finale um den EFL Cup, also den englischen Ligapokal, statt. Gegenüber stehen sich die Mannschaften von Manchester United und Newcastle.

Für Erik ten Hag bietet sich die Möglichkeit, in seiner ersten Saison als United-Coach gleich den ersten Titel zu holen. Wir sind diesbezüglich optimistisch und entscheiden uns für die Wette „ManUnited Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,20 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Newcastle auf „ManUnited Über 1,5 Tore“

ManUnited traf in den vergangenen 10 Pflichtspielen immer mindestens doppelt

Newcastle konnte in den vergangenen vier Pflichtspielen nicht zu Null spielen

Manchester traf in allen fünf Partien im Turnierverlauf immer mindestens doppelt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Newcastle Quoten Analyse:

Geht es nach den besten Online-Wettanbietern, dann werden am Ende die Red Devils den Ligapokal in die Höhe stemmen.

Für Wetten auf einen Sieg ManUniteds nach regulärer Spielzeit gibt es Quoten um 2,10. Für einen Tipp auf einen Erfolg Newcastles gibt es Wettquoten bis 3,50.

Ein allzu torreiches Match erwarten die Bookies dabei nicht. Das Over 2,5 kratzt nämlich an der Marke von 2,00. Höchstens zwei Tore im Spiel liegen dagegen quotentechnisch bei circa 1,77. So in etwa sind dann auch die Werte für die Wettoption „Beide Teams treffen“.

Manchester United vs Newcastle Prognose: Red Devils wollen es mehr

Läuft bei den Red Devils: Im FA Cup steht man im Achtelfinale, die Meisterschaft in der Premier League ist angesichts eines Rückstands von fünf Punkten auf Arsenal auch noch nicht vom Tisch und am Donnerstag warf der englische Rekordmeister niemand geringeren als den FC Barcelona aus der Europa League.

Nach dem 2:2 im Camp Nou lagen die Red Devils am Donnerstag zu Hause mit 0:1 zur Pause hinten. Am Ende gewannen sie aber mit 2:1 und zogen ins Achtelfinale ein. Damit sind also nach wie vor vier Titel theoretisch möglich. Aktuell hat ManUnited jedenfalls einen ganz starken Lauf.

Seit neun Pflichtspielen ist die Ten-Hag-Elf ungeschlagen, sieben dieser neun Partien hat man für sich entschieden. Überhaupt gab es in den vergangenen 20 Pflichtspielen nur eine einzige Niederlage. Diese war zwar besonders bitter, weil sie gegen PL-Spitzenreiter Arsenal und in letzter Minute besiegelt wurde, doch von einem Einbruch war keine Spur.

In den vergangenen zehn Pflichtspielen traf Manchester immer mindestens doppelt. Auch im Turnierverlauf des EFL Cups brachten die Red Devils stets mindestens zwei eigene Tore pro Partie zustande. Im Halbfinale hatten sie gegen Ligakonkurrent Nottingham Forest keine Probleme. Nach dem 3:0 auswärts gewannen sie das Rückspiel zu Hause mit 2:0.

Manchester United - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Barcelona (EL, H), 3:0 Leicester (PL, H), 2:2 Barcelona (EL, A), 2:0 Leeds (PL, A), 2:2 Leeds (PL, H)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 0:2 Liverpool (PL, H), 1:1 Bournemouth (PL, A), 1:1 West Ham (PL, H), 2:1 Southampton (EFL, H), 1:0 Southampton (EFL, A)

Letzte 5 Spiele Man United vs Newcastle: 0:0 (PL, H), 1:1 (PL, A), 4:1 (PL, H), 3:1 (PL, H), 4:1 (PL, A)

Newcastle United hatte auf dem Weg ins Finale größere Probleme. Anders als der Gegner mussten die Magpies schon in Runde eins ran. Von den sechs Partien im Turnierverlauf gewann Newcastle fünf mit nur einem Treffer Unterschied. Viermal hieß es am Ende nur 1:0 für die Elstern, die im Halbfinale PL-Schlusslicht Southampton eliminierten.

In der Premiere League träumen Fans und Verantwortliche von einem Platz unter den ersten Vier und damit der Qualifikation für die Champions League. Doch diese Träume erhielten in den vergangenen Wochen so einige Dämpfer. Von den letzten vier Ligaspielen konnte Newcastle keines gewinnen.

Nach drei Remis in Serie gab es am vergangenen Wochenende eine 0:2-Heimschlappe gegen ein kriselndes Liverpool. Überhaupt konnten die Magpies nur eine der letzten sieben Premier-League-Partien für sich entscheiden. In der Tabelle stehen sie nur noch auf Rang fünf, haben aber nur einen Zähler Rückstand auf den Vierten Tottenham, der ein Spiel mehr hat.

In der Formtabelle der vergangenen fünf Spiele steht Newcastle nur auf Rang 13. Interessant: Von den Mannschaften auf den Rängen 1 bis 10 gehören die Elstern zu den Teams mit den meisten Niederlagen. Das liegt mitunter daran, dass sie erst dreimal remis gespielt haben. Kein anderes Premier-League-Team hat weniger Unentschieden in der Bilanz stehen.

Unser Manchester United - Newcastle Tipp: „ManUnited Über 1,5 Tore“

Das bisher einzige Aufeinandertreffen in dieser Saison in der Premier League endete torlos. Newcastle gewann nur eines der vergangenen neun direkten Duelle, während die Red Devils im selben Zeitraum sechs Mal triumphierten.

Den Magpies scheint aktuell so ein wenig die Luft auszugehen, während ManUnited immer mehr auf einer Erfolgswelle schwimmt.

Wir sehen gute Chancen auf einen Pokaltriumph des Rekordmeisters, für den aber wahrscheinlich mindestens zwei eigene Tore nötig sein werden. Doch das war für United in den vergangenen Wochen und Monaten kein Problem.