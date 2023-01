Manchester United - Nottingham Tipp, Prognose & Quoten | 01.02.2023

Unser Manchester United - Nottingham Tipp zum EFL Cup Spiel am 01.02.2023 lautet: Nach dem 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel steht United mit mehr als einem Bein im EFL-Cup-Finale. Die Zuschauer dürfen sich am Mittwoch auf zwei Teams, die ohne Druck aufspielen, freuen.

Nach einer tollen Serie unter Coach Erik ten Hag musste Manchester United zuletzt einige Rückschläge hinnehmen. So reichte es bei Crystal Palace nur zum 1:1. Zudem kassierten die Red Devils im Spitzenspiel bei Arsenal eine knappe 2:3-Pleite.

In den Pokal-Wettbewerben konnte sich ManUnited aber wieder etwas Rückenwind holen. Mit einem 3:1 daheim gegen den Zweitligisten Reading zog man am Samstag ins Achtelfinale des FA Cup ein.

Zuvor gewann United das Hinspiel im Halbfinale des Ligapokals bei Nottingham Forest mit 3:0. So scheint das Rückspiel im Old Trafford am Mittwoch nur noch Formsache zu sein. Wir spielen mit einer Quote von 1,70 bei Winamax die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Nottingham auf „Über 2,5 Tore“:

Manchester hat in den letzten 10 Pflichtspielen 24 Tore erzielt

Nottingham blieb in den vergangenen 6 Gastspielen nur einmal ohne eigenen Treffer

In den letzten beiden Duellen fielen immer 3 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Nottingham Quoten Analyse:

Noch steht Manchester United in der Premier League auf einem Champions League-Platz. Das Polster auf Rang 5 und die Spurs beträgt allerdings nur drei Punkte. Nottingham findet sich dagegen auf Platz 13, vier Punkte vor der Abstiegszone, wieder.

So sind die Hausherren wenig überraschend mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,42 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite rechnen die Bookies mit Quoten im Schnitt von 7,51 nicht wirklich mit einem Sieg der Gäste.

Manchester United vs Nottingham Prognose: Schickt United B-Elf raus?

Die gute Serie von ManUnited unter Coach Erik ten Hag mit zehn Spielen ohne Niederlage stand am vergangenen Spieltag auf dem Prüfstein. Zu Gast bei den Gunners warfen die Red Devils kämpferisch zwar alles in die Waagschale, hatten aber spielerisch bis auf Marcus Rashford wenig entgegenzusetzen. Zudem wurde Casemiro schmerzlich vermisst. Wie wichtig der Mittelfeldmann aktuell ist, wurde im FA Cup gegen Reading deutlich.

Casemiro erzielte die ersten beiden Treffer beim 3:1-Heimerfolg. Zudem ist der Brasilianer im defensiven Mittelfeld ganz wichtig für die Stabilität und Ballgewinne. So ist Manchester das einzige englische Team, das noch auf allen vier Hochzeiten tanzt. Zudem sind die Red Devils mit sieben Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage besonders im Old Trafford stark. Nur ManCity und Arsenal holten mehr Heimpunkte.

Nach einem turbulenten Transfer-Sommer war Aufsteiger Nottingham Forest nur sehr schwach in die Saison 2022/23 gestartet. Bis zum 15. Spieltag standen die Tricky Trees auf dem letzten Platz der Premier League-Tabelle. Doch die Verantwortlichen hielten weiter an Coach Steve Cooper fest. Dieses Vertrauen hat sich ausgezahlt. In einer Tabelle seit dem 16. Spieltag steht die Mannschaft aus den East Midlands mit 11 Punkten und nur einer Niederlage auf dem 6. Platz.

Vor allem daheim läuft es für den Aufsteiger recht ordentlich. 15 der 21 Saisonpunkte hat man im heimischen City Ground geholt. In den ersten acht Ligapartien kassierte die Mannschaft 21 Gegentore. In den folgenden 12 Partien kamen nur noch 14 Gegentreffer hinzu. In der Premier League ist man seit vier Spielen ungeschlagen und holte dabei auch ein 1:1 daheim gegen Chelsea.

Manchester United - Nottingham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:1 Reading (H), 3:0 Nottingham (A), 2:3 Arsenal (A), 1:1 Crystal Palace (A), 2:1 Manchester City (H)

Letzte 5 Spiele Nottingham: 0:3 Manchester United (H), 1:1 AFC Bournemouth (A), 2:0 Leicester City (H), 4:3 Wolverhampton Wanderers (H), 1:4 Blackpool (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Nottingham: 3:0 (A), 3:0 (H), 8:1 (A), 3:0 (H), 4:0 (A)

In dieser Saison trafen beide Vereine schon zweimal aufeinander und beide Male entschied Manchester United das Spiel mit 3:0 für sich.

Zunächst kurz vor dem Jahreswechsel am 17. Spieltag der laufenden Premier League-Saison im Old Trafford. Und dann am vergangenen Mittwoch in Nottingham. Grundsätzlich waren beide Teams in dieser Spielzeit das erste Mal seit 1999 wieder aufeinandergetroffen.

Unser Manchester United - Nottingham Tipp: „Über 2,5 Tore“

Manchester United hat seit 2017 und dem Triumph in der Europa League keinen Titel mehr gewonnen. Im Ligapokal könnte diese Durststrecke zu Ende gehen.

Das Rückspiel gegen Nottingham ist nach dem klaren Hinspiel-Sieg nur noch Formsache. Schon im Hinspiel fehlte Nottingham der Glaube, gegen die Red Devils etwas holen zu können.