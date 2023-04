Manchester United - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2023

Unser Manchester United - Sevilla Tipp zum Europa League Spiel am 13.04.2023 lautet: Der Premier-League-Klub aus Manchester gilt bei den Bookies als Anwärter auf den Europa-League-Titel und wird auch im Hinspiel gegen Sevilla nichts anbrennen lassen.

Man United tankte am Samstag gehörig Selbstvertrauen und setzte sich in der Premier League gegen Abstiegskandidat Everton verdient mit 2:0 durch. Dabei waren die Hausherren dem Underdog in sämtlichen Belangen überlegen und hätten eine noch höhere Führung verdient. 64 Prozent Ballbesitz und 13:1 Torschüsse untermauern diese Tatsache.

Sevilla begnügte sich bereits am Freitag vor heimischer Kulisse mit einem 2:2 gegen Celta Vigo. Aus Sicht der Gastgeber ein sehr bitteres Remis, da die Sevillistas bis zur 89. Spielminute in Unterzahl mit 2:0 in Front lagen. Gegen die Red Devils gilt es, die gesamten 90 Minuten den Fokus hochzuhalten.

Am Donnerstag sind die Mannen von Trainer Erik ten Hag im Old Trafford als Anwärter auf den Triumph zu betrachten. Da die Gäste aus Spanien das Augenmerk auf die Defensive legen werden, ist zudem mit wenig Toren zu rechnen. Als Wette wählen wir diesmal „Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,70 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Manchester United vs Sevilla auf „Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore“:

United gewann die letzten 4 Europa-League-Heimspiele in Serie.

Sevilla wartet in dieser Saison international auf den ersten Auswärtssieg (2U, 2N).

Nur eines der vergangenen 4 Pflichtspiele bestritten die Spanier siegreich (1U, 2N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Sevilla Quoten Analyse:

Vom Anpfiff weg unterliegt die Partie einer klaren Rollenverteilung. Die Gastgeber aus England sind als Favorit auf den Sieg bzw. das Weiterkommen gesetzt und werden nichts unversucht lassen, sich im Hinspiel eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Für den Heimsieg servieren die Bookies Manchester United Sevilla Quoten zwischen 1,35 und 1,40.

Wer den Underdog aus Sevilla in Front sieht, dem steht es frei, mit einer Wette auf den Außenseiter den bis zu neunfachen Wetteinsatz einzuheimsen - sofern die mit einem sehr hohen Risiko behaftete Wette von Erfolg gekrönt ist.

Manchester United vs Sevilla Prognose: „Schmeißen die Red Devils den dritten spanischen Vertreter aus dem Wettbewerb?“

Manchester United sicherte sich in der Europa-League-Gruppenphase den zweiten Tabellenplatz hinter Real Sociedad und hatte lediglich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses das Nachsehen.

Wenngleich in der Gruppenphase der Kampf um den Platz an der Sonne gegen einen spanischen Vertreter verloren ging, revanchierte sich Manchester in der K.o.-Runde und warf in der Zwischenrunde Barcelona (2:1, 2:2) und im Achtelfinale Betis Sevilla (4:1, 1:0) aus dem Wettbewerb.

Zuhause sind die Red Devils in dieser Saison international kaum zu stoppen und blicken auf vier Siege und ein Remis. Lediglich das erste Heimspiel gegen Real Sociedad ging verloren. Im Anschluss standen vier zum Teil sehr deutliche Siege zu Buche.

In der Premier League kämpfen die Schützlinge von Trainer Erik ten Hag um Platz vier und somit die Champions-League-Qualifikation. Elf der 17 Saisonsiege kamen dabei im ehrwürdigen Old Trafford zustande.

Sevilla war einst in der Königsklasse unterwegs, hatte aber gegenüber Dortmund und Manchester City das Nachsehen und landete auf Rang drei. Die K.o.-Runde der Europa League gestaltete sich vor allem in der Fremde desaströs.

Manchester United - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:0 Everton (PL, H), 1:0 Brentford (PL, H), 0:2 Newcastle (PL, A), 3:1 Fulham (FA-Cup, H), 1:0 Betis Sevilla (EL, A).

Letzte 5 Spiele Sevilla: 2:2 Celta Vigo (PD, H), 2:0 Cadiz (PD, A), 0:2 Getafe (PD, A), 0:1 Fenerbahce (EL, A), 2:1 Almeria (PD, H).

Letzte 3 Spiele Manchester United vs. Sevilla: 1:2 (EL, A), 1:2 (EL, H), 0:0 (EL, A).

Beide Auswärtsspiele in Eindhoven und bei Fenerbahce gingen nämlich verloren. Zudem versäumten die Spanier in beiden Partien auf fremdem Terrain einen eigenen Treffer und warten somit weiterhin auf das erste Auswärtstor in der Europa League in dieser Saison.

Unter dem neuen Coach José Luis Mendilibar, der seit Ende März auf der Bank Platz nimmt, sprang zuletzt im Oberhaus des spanischen Fußballs nach acht sieglosen Auswärtsspielen (3U, 5N) ein 2:0-Erfolg beim FC Cadiz heraus.

Mit José Luis Mendilibar steht nach Jorge Sampaoli und Julen Lopetegui in dieser Saison bereits der dritte Trainer an der Seitenlinie in Sevilla. Immerhin holte der neue Mann vier Punkte aus seinen beiden Liga-Duellen und konnte die Differenz zur Abstiegszone auf fünf Zähler anwachsen lassen.

Unser Manchester United - Sevilla Tipp: „Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore“

Trotz des Trainerwechsels bei den Andalusiern hat United klar die Favoritenrolle inne, daran haben auch die Bookies kaum Zweifel.

Die Red Devils stellten ihre Heimstärke auf internationaler Ebene zuletzt gegen Barcelona und Betis Sevilla eindrucksvoll unter Beweis und werden auch gegen die Blanquirrojos zu einem Erfolgserlebnis gelangen.

Sevilla könnte wie zuletzt gegen Celta Vigo im 4-3-3 mit einer defensiven Grundausrichtung agieren. Dabei wird die Viererkette um Marcos Acuña, Loïc Badé, Nemanja Gudelj und dem 37-jährigen Kapitän Jesús Navas vor allem die starke Offensive um Jadon Sancho, Marcel Sabitzer und Antony im Zaum halten müssen. Hinter dem Einsatz von Marcus Rashford, der bislang mit sechs Europa-League-Toren glänzte, steht ein Fragezeichen.