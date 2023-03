Mannheim - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 06.03.2023

Unser Mannheim - Elversberg Tipp zum 3. Liga Spiel am 06.03.2023 lautet: Elversberg möchte in dieser Saison Geschichte schreiben und erstmals in der Historie den Aufstieg in die 2. Bundesliga bewerkstelligen. Der SV Waldhof Mannheim könnte sich dabei als Stolperstein herausstellen.

In der vergangenen Saison fehlten Mannheim nur drei Punkte zum Relegationsplatz. Auch in dieser Spielzeit ist die Aufstiegsrelegation bei einer Differenz von vier Zählern keineswegs abgeschrieben.

Um weiterhin in Richtung Rang drei zu schielen, bedarf es aber einer deutlichen Leistungssteigerung. Nur eines der vergangen vier Liga-Duelle wurde gewonnen (1S, 1U, 2N). Zuletzt setzte es bei der zweiten Garde von Borussia Dortmund eine vernichtende 0:4-Pleite.

Spitzenreiter Elversberg sorgte jüngst ebenfalls für eine Überraschung. Vor heimischer Kulisse kamen die Kicker aus dem Landkreis Neunkirchen gegen Dresden nicht über ein 1:1 hinaus und versäumten es, den Vorsprung auf die Konkurrenz weiter auszubauen.

In Mannheim sind die Saarländer ein gern gesehener Gast und kassierten zuletzt fünf Niederlagen in Serie. Die Gastgeber werden ihrer Linie treu bleiben und zuhause nicht verlieren. Wir visieren eine Wette auf „Doppelte Chance 1X“ mit einer Quote von 1,60 bei Chillybets an.

Darum tippen wir bei Mannheim vs Elversberg auf „Doppelte Chance 1X“:

Mannheim verlor nur ein Heimspiel in dieser Saison (10S, 1U).

Elversberg konnte seit August 2012 nicht mehr im Carl-Benz-Stadion gewinnen (5N).

Mit Luca Schnellbacher fällt Elversbergs bester Angreifer (12 Tore) verletzungsbedingt aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mannheim vs Elversberg Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Wege-Markt räumt den Gästen leichte Vorteile ein. In erster Linie ist dieser Umstand auf die momentane Form der Hausherren aus Mannheim zurückzuführen.

Nur eines der letzten vier Pflichtspiele wurde nämlich gewonnen (1S, 1U, 2N). Der Auswärtssieg bringt bei den besten Buchmachern eine durchschnittliche Quote von 2,14 mit sich. Mit 3,00 fällt der Heimsieg im Schnitt aber nur geringfügig höher aus.

In unserem Mannheim Elversberg Tipp distanzieren wir uns von einer klassischen Drei-Wege-Wette und finden eine Alternative im Markt „Doppelte Chance“.

Dort werden die Gäste ebenfalls niedriger bewertet. Eine Doppelte Chance Wette auf X2 bringt eine Quote von ca. 1,35 mit sich, 1X hingegen erreicht einen durchschnittlichen Wert von 1,60.

Mannheim vs Elversberg Prognose: „Sorgt Mannheim für mehr Spannung im Kampf um Platz 1?“

Mannheim ging bei der Zweitvertretung der Dortmunder am vergangenen Samstag mit wehenden Fahnen unter und wurde mit 0:4 vom Platz gefegt. Die Schützlinge von Trainer Christian Neidhart legen in dieser Spielzeit eine eklatante Auswärtsschwäche an den Tag und kassierten acht ihrer insgesamt neun Saisonniederlagen in der Ferne.

Den einen oder anderen dürfte es sicher freuen, dass gegen den Tabellen-Primus vor heimischer Kulisse gespielt wird. Dort musste Waldhof nämlich erst eine Niederlage in Kauf nehmen und blickt jüngst auf vier Siege und ein Remis. 22 der insgesamt 38 Saisontore wurden zuhause erzielt. Die Mannen von Übungsleiter Neidhart präsentierten sich im Carl-Benz-Stadion torgefährlich. Ein Viertel aller Liga-Heimspiele endete ohne Gegentor.

Der SV 07 Elversberg hat zuletzt beim 1:1 gegen Dresden Federn gelassen und tat sich über weite Strecken sehr schwer. Ein spät verwandelter Elfmeter bewahrte die Gastgeber gar vor einer Blamage. Das Fehlen von Angreifer Luca Schnellbacher, der in 17 Liga-Partien zwölf Tore erzielte, war an allen Ecken und Kanten zu vernehmen.

Trotz des Remis am vergangenen Spieltag bemisst der Vorsprung zum Verfolger aus Freiburg II neun Punkte. In der Ferne hat der Spitzenreiter bislang auf Liga-Ebene nur gegen SV Meppen (0:0), Erzgebirge Aue (1:1) und Wehen Wiesbaden (0:1) Punkte liegen gelassen.

Mannheim - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mannheim: 0:4 Dortmund 2 (3.L, A), 3:1 Meppen (3.L, H), 1:2 Aue (3.L, A), 1:1 Verl (3.L, H), 4:1 Viktoria Köln (3.L, A).

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:1 Dresden (3.L, H), 2:0 Zwickau (3.L, A), 3:0 Oldenburg (3.L, H), 4:0 Saarbrücken (3.L, A), 3:0 Essen (3.L, H).

Letzte 5 Spiele Mannheim vs. Elversberg: 0:1 (3.L, A), 1:0 (Regionlliga SW, H), 2:0 (Regionlliga SW, A), 2:0 (Regionlliga SW, A), 3:0 (Regionlliga SW, H).

Unabhängig vom Austragungsort sind den Hausherren aus Baden-Württemberg mal abgesehen vom Hinspiel, das erste Duell in der 3. Liga ging knapp mit 0:1 verloren, klare Vorteile einzuräumen. Vier der vergangenen fünf Begegnungen gingen an den SV Waldhof Mannheim, allesamt noch in der Regionalliga Südwest.

Seit der 1:3-Niederlage im Jahr 2012 hat Mannheim jedes Heimspiel gegen den momentanen Tabellenführer gewonnen. Satte fünf Siege stehen zu Buche. Darüber hinaus wurden alle fünf Erfolge im Carl-Benz-Stadion ohne Gegentore erzielt.

Unser Mannheim - Elversberg Tipp: „Doppelte Chance 1X“

Wenngleich die Wettanbieter den SV Elversberg für stärker als die Gastgeber halten, nehmen wir von einer klassischen Drei-Wege-Wette Abstand. Mannheim spielte in dieser Saison zuhause stark auf und holte zehn der zwölf Erfolge vor heimischer Kulisse.

Ob es nun direkt zu einem weiteren Triumph gegen den Primus der 3. Liga reicht, bleibt abzuwarten. Nach dem katastrophalen Auftritt beim 0:4 gegen Dortmund II ist aber mit einer Reaktion zu rechnen.