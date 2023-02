Mannheim - Verl Tipp, Prognose & Quoten | 06.02.2023

Unser Mannheim - Verl Tipp zum 3. Liga Spiel am 06.02.2023 lautet: Mannheim brauchte keine Vorlaufzeit, um den Rost aus der Winterpause abzulegen. Nach drei Siegen in Folge sind die Aufstiegsränge wieder in Sichtweite. Gegen Verl erwarten wir zum wiederholten Male eine starke Offensive mit einem Dreier als Krönung.