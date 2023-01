Marseille - Lorient Tipp, Prognose & Quoten | Ligue 1 14.01.2023

Olympique Marseille ist das derzeit formstärkste Team der Ligue 1 und will nun den zweiten Platz angreifen, der in Frankreich die direkte Qualifikation für die Königsklasse bedeutet. Am Samstag kommt der FC Lorient ins Stade Velodrome, der vor allem auswärts für Furore sorgt. Wir können uns vorstellen, dass der Fast-Absteiger der letzten Saison auch in der kommenden Partie gut dagegen hält, doch am Ende werden die Gäste ohne Punkte nach Hause fahren. Wir entscheiden uns für die Wette „Sieg Marseille & beide treffen“ mit einer Quote von 2,90 bei Bet3000.