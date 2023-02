Marseille - Nizza Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2023

Unser Marseille - Nizza Tipp zum Ligue 1 Spiel am 05.02.2023 lautet: Im Duell zweier aktuell formstarker Teams schaffen es beide auf die Anzeigetafel.

Platz zwei in der Ligue 1 ist heiß begehrt - schließlich berechtigt er noch zur direkten Teilnahme an der Champions League. Die Meisterschaft ist ja in der Regel ohnehin an PSG vergeben.

Den zweiten Platz hat sich Olympique Marseille erst unter der Woche zurückgeholt und will ihn auch nach diesem Sonntag behalten. Zu Gast im Stade Velodrome ist der formstarke OGC Nizza.

Wir gehen von einem engen Duell aus und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,92 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Marseille vs Nizza auf „Beide treffen“

Marseille ist seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen - neun Siege.

Nizza gewann drei der letzten vier Ligue 1-Spiele.

In fünf der letzten sieben direkten Duelle konnten beide Teams treffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Marseille vs Nizza Quoten Analyse:

Sechs Ränge und 15 Punkte trennen das höher platzierte OM und die Gäste von der Cote d‘Azur. Da ist es auch nachvollziehbar, dass die besten Online-Wettanbieter die Gastgeber hier vorne sehen. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Werte um 1,70. Ein Tipp auf den Auswärtsdreier liefert dagegen Werte um 5,00.

Dass es Treffer auf beiden Seiten gibt, halten zumindest die Bookies für etwas weniger wahrscheinlich als dass höchstens nur ein Team trifft. Während das „Beide treffen“ Zahlen bis 1,92 liefert, bringt die Gegenwette Quoten um 1,80. Ähnlich sieht es bei den Over/Under 2,5-Wetten aus. Auch hier gehen die Bookies eher von höchstens zwei Toren im Spiel aus.

Marseille vs Nizza Prognose: Die Gäste machen es den Hausherren schwer

Bei Quoten von fast 2,00 für einen Tipp auf Über 2,5 Tore fragt man sich, ob die Buchmacher die letzten direkten Duelle berücksichtigt haben. Denn in sechs der letzten sieben Begegnungen und zuletzt dreimal in Folge wurde diese Marke geknackt, wenn sich Marseille und Nizza gegenüberstanden.

Das Hinspiel an der Cote d‘Azur entschied OM auswärts glatt mit 3:0 für sich. Es war eines von nur zwei Duellen in den letzten knapp dreieinhalb Jahren, in denen nur ein Team treffen konnte. In fünf von sieben Aufeinandertreffen seit August 2019 gab es Tore auf beiden Seiten. Die gab es auch in immerhin acht von elf Liga-Heimspielen Marseilles in dieser Saison.

Mit zehn kassierte Olympique fast 60 Prozent seiner Gegentreffer im heimischen Velodrome. Insgesamt kommt das Team auf 17 Gegentore nach 21 Partien. Unter der Woche gab es aber mal wieder einen zu Null-Erfolg in Nantes, mit dem man sich aufgrund der gleichzeitigen Pleite von Lens gegen Nizza wieder auf Platz zwei schob.

Für das Team von Trainer Igor Tudor war das 2:0 bei Nantes das mittlerweile zehnte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Neun dieser zehn Partien wurden gewonnen. Zu Hause will man diese Serie nun fortsetzen. Dort gab es aber das einzige Remis im besagten Zeitraum, nämlich erst im letzten Heimspiel gegen Monaco.

Marseille - Nizza Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 2:0 Nantes (L1, A), 1:1 Monaco (L1, H), 1:0 Rennes (CDF, H), 3:1 Lorient (L1, H), 2:0 Troyes (L1, A)

Letzte 5 Spiele Nizza: 1:0 Lens (L1, A), 1:0 Lille (L1, H), 0:0 Reims (L1, A), 6:1 Montpellier (L1, H), 0:1 Le Puy (CDF, A)

Letzte 5 Spiele Marseille vs Nizza: 3:0 (L1, A), 2:1 (L1, H), 1:4 (CDF, A), 1:1 (L1, A), 0:3 (L1, A)

Der OGC Nizza kann zwar keine so lange Ungeschlagen-Serie vorweisen, ist aber immerhin auch schon seit vier Ligue 1-Partien unbesiegt. Drei von ihnen hat er gewonnen und zuletzt beim bis dato Zweiten Lens. Insofern sieht man sich auch für den Schlagabtausch im Velodrome gerüstet.

In Lens siegten Les Aiglons mit 1:0 - ein Ergebnis, das in Partien von Nizza nicht selten vorkommt. Überhaupt sind Partien der Kicker von der Cote d‘Azur torarm. Mit im Schnitt 2,1 Toren pro Match fallen in Ligaspielen mit Beteiligung Nizzas die wenigsten. Und dennoch schafft es das Team von Trainer Didier Digard meist auf die Anzeigetafel.

In den letzten 13 Begegnungen in der Ligue 1 erzielte Nizza nur zweimal kein eigenes Tor. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sie selbst in nur drei dieser letzten 13 Ligaspiele mehr als einen Treffer erzielen konnten. Und dennoch schießen sie eben in der Regel ihr Tor. Und da sie mit 20 Gegentreffern die viertbeste Defensive stellen, kommt oft auch etwas Zählbares heraus.

Auswärts hat der OGC nur eines seiner letzten sechs Ligaspiele verloren. Auch in der Fremde gelingt dem Klub meistens ein Treffer. In elf der letzten zwölf Auswärtsspiele in Ligue 1 und Europa League konnte Nizza die Heimmannschaft mindestens einmal überwinden. In Marseille traf man in fünf der letzten sechs Gastspiele, allerdings hat Nizza die letzten fünf Auswärtsspiele im Velodrome alle verloren.

Unser Marseille - Nizza Tipp: „Beide treffen“

Der Heimvorteil ist hier sicherlich etwas, das für OM spricht. Aber Nizza gehört aktuell mit zu den formstärksten Teams der Ligue 1.

Die Gäste sind immer für ein Tor gut und stehen in der Defensive recht stabil. Von Siegwetten würden wir daher abraten und stattdessen auf die höher quotierte Wette „Beide treffen“ gehen.

Dass das in fünf der letzten sieben direkten Duelle der Fall war und dass Marseille fast 60 Prozent seiner Gegentore zu Hause kassiert, bekräftigen diese Entscheidung.