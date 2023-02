Marseille - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 08.02.2023

Unser Marseille - PSG Tipp zum Coupe de France Spiel am 08.02.2023 lautet: Das Spitzenspiel zwischen Marseille und Paris verspricht viel Spannung. Am Ende müsste sich PSG aber knapp durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen.

Viel mehr Spitzenspiel geht im französischen Fußball nicht, wenn am Mittwoch Olympique Marseille die Mannschaft von Paris St. Germain empfängt. Hier trifft der Vizemeister im heimischen Stade Orange Velodrome auf den aktuellen Meister. Auch nach 22 Spieltagen der aktuellen Saison stehen beide Vereine auf den ersten beiden Plätzen der Ligue 1. Allerdings wird das Duell vorerst „nur“ im Coupe de France ausgetragen. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale. Die Buchmacher schlagen sich wenig überraschend auf die Seite von PSG, jedoch nicht so deutlich wie man das hätte erwarten können. Auch wir rechnen mit den Gästen und spielen mit einer Quote von 1,61 bei Bet365 die Wette „PSG kommt weiter“.

Darum tippen wir bei Marseille vs PSG auf „PSG kommt weiter“:

Marseille hat 3 seiner 4 Saisonpleiten daheim kassiert

PSG ist das beste Auswärtsteam der Liga

In elf Pokalspielen gegen Paris holte OM nur einen Sieg

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Marseille vs PSG Quoten Analyse:

In fast allen Spielen in den nationalen Wettbewerben geht Paris als klarer Favorit ins Rennen. Doch bei der Marseille vs PSG Prognose haben die Buchmacher ein paar Zweifel. So gibt es für einen Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit gerade mal durchschnittliche Quoten von 2,16. Und ein Sieg der Hausherren nach 90 Minuten wird mit Quoten im Schnitt von 3,17 belohnt.

Marseille vs PSG Prognose: Wie verkraftet OM die Pleite gegen Nizza?

Unter Präsident Pablo Longoria, der seit Februar 2021 im Amt ist, und unter Coach Igor Tudor, der im vergangenen Sommer sein Amt bei Olympique antrat, ging es für Marseille zuletzt steil bergauf. In der Champions League schieden die „Olympiens“ zwar nach der Gruppenphase aus, konnten sich so aber besser auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren.

OM ging mit einer Serie von zehn Pflichtspielen ohne Niederlage ins Heimspiel gegen Nizza am Sonntag. Doch schon zur Pause lagen die Hausherren mit 0:2 hinten. Am Ende setzte es eine 1:3-Niederlage. Die Gäste standen defensiv sehr sicher und waren im Angriff extrem effizient. Mit den Wintertransfers von Ounahi, Malinovskyi und Vitinha hatte Marseille eigentlich einen Angriff auf Platz 1 starten wollen. Jetzt ist man acht Punkte hinter PSG zurück.

Beim 2:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen Toulouse stand mit Lionel Messi nur noch einer der drei Offensiv-Superstars von PSG auf dem Rasen. Neymar musste wegen Adduktorenproblemen mal wieder passen. Zudem verletzte sich Kylian Mbappé am 1. Februar beim Spiel in Montpellier und fällt länger aus. Die Wünsche von Coach Christophe Galtier nach Verstärkungen in der Offensive wurden nicht erhört.

So geht Paris geschwächt in den Monat Februar. Obwohl die Hauptstädter von den letzten sechs Ligaspielen nur drei gewinnen konnten, ist der Serienmeister in der Ligue 1 wieder klar auf Kurs. Doch in der kommenden Woche geht es im Champions-League-Achtelfinale gegen die Bayern. Und in der Defensive fehlen aktuell Spieler wie Sergio Ramos, Presnel Kimpembe und Nordi Mukiele.

Marseille - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 1:3 Nizza (H), 2:0 Nantes (A), 1:1 Monaco (H), 1:0 Stade Rennes (H), 3:1 Lorient (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 2:1 Toulouse (H), 3:1 Montpellier (A), 1:1 Stade Reims (H), 7:0 Pays de Cassel (A), 5:4 Riyadh ST XI (A)

Letzte 5 Spiele Marseille vs PSG: 0:1 (A), 1:2 (A), 0:0 (H), 0:2 (H), 1:2 (A)

Seit fünf Duellen wartet OM gegen PSG auf einen Erfolg und holte in diesem Zeitraum gegen den Rivalen nur einen Punkt. Marseille konnte insgesamt nur eines der letzten 26 Spiele gegen Paris für sich entscheiden. Der letzte Heimsieg der „Olympiens“ gegen die „Rouge et Bleu“ stammt aus dem November 2011. In den beiden Pokal-Wettbewerben tut sich Olympique zudem traditionell gegen die Pariser sehr schwer. In elf Vergleichen reichte es nur zu einem Sieg.

Unser Marseille - PSG Tipp: PSG kommt weiter

Sicher hat PSG aktuell etwas von einem angeschlagenen Boxer. In der Offensive geht dem Meister einiges an Qualität flöten. Doch auch Marseille hat sich gegen Nizza zu einer Unzeit einen Kratzer in der Krone abgeholt. Sonst hätte man mit viel Selbstvertrauen ins Heimspiel gegen Paris gehen können. Nun erwartet uns sicher ein enges und spannendes Spiel. Am Ende müsste sich die immer noch höhere Qualität der Gäste aber durchsetzen.