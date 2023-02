Marseille - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2023

Unser Marseille - PSG Tipp zum Ligue 1 Spiel am 26.02.2023 lautet: Beim Kräftemessen zwischen dem Tabellenzweiten aus Marseille und dem Spitzenreiter aus Paris geht es um nicht weniger als die Meisterschaft. Sollte PSG als Sieger hervorgehen, wäre ein entscheidender Schritt in Richtung Titelverteidigung vollzogen. Wir räumen den Gästen leichte Vorteile ein, schließen ein Remis mit Toren auf beiden Seiten aber nicht aus.

Ohne jeden Zweifel handelt es sich um einen fußballerischen Leckerbissen! Sowohl PSG als auch Les Phoceens wollen diesen mit einem Sieg für sich entscheiden. Beide Mannschaften sackten zuletzt Erfolge ein. Die Gastgeber aus Marseille setzten sich mit 3:2 in Toulouse durch und lagen über weite Strecken der Begegnung mit zwei Toren in Front.

Wesentlich spannender gestaltete es sich bei PSG gegen Lille. Bis zur 87. Spielminute lag das Starensemble mit 2:3 hinten. Kylian Mbappé glich zu diesem Zeitpunkt aus und Messi gelang der Lucky Punch zum 4:3 in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Nach wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Serie feierten die Kicker aus der französischen Hauptstadt ein Erfolgserlebnis. In Marseille sollen drei weitere Punkte folgen. Wenngleich PSG in der Auswärtstabelle nur Rang drei belegt, stehen die Chancen nicht schlecht. Sieben der vergangenen zehn Begegnungen im Orange Velodrome gingen an die Hauptstadtkicker.

Aufgrund der Heimstärke Marseilles sind das Unentschieden und Tore auf beiden Seiten nicht auszuschließen. Eine Mehrfachwette auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ wird bei Betano mit einer Quote von 2,05 vergütet.

Darum tippen wir bei Marseille vs PSG auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

PSG gewann sieben der vergangenen zehn Duelle im Orange Velodrome.

Marseille wartet seit zwei Liga-Heimspielen auf einen Sieg.

Paris stellt mit 59 Toren die gefährlichste Offensive der Ligue 1, Marseille blickt auf 48 Treffer und ist offensiv nicht zu unterschätzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Marseille vs PSG Quoten Analyse:

Die Quoten am Drei-Wege-Markt deuten auf keinen Favoriten hin und offenbaren ein Duell zweier ebenbürtiger Mannschaften.

Der Heimsieg wird mit einer Quote von ca. 2,72 vergütet und der Triumph der Gäste aus Paris bringt einen Wert von durchschnittlich 2,47 mit sich.

Sofern berücksichtigt wird, dass PSG sieben der vergangenen zehn Duelle beim momentan Tabellenzweiten gewonnen hat, verspricht die Quote auf den Auswärtssieg Value.

Anhand der Marseille PSG Quoten am Markt „Beide Teams treffen“ lässt sich auf Tore von beiden Seiten schließen. Eine Quote von ca. 1,47 untermauert diese Tatsache.

Marseille vs PSG Prognose: „Baut PSG die Tabellenführung aus?“

Nur eines der vergangenen 12 Ligue-1-Duelle musste Marseille mit einer Niederlage abschreiben. Der einzige Misserfolg kam nach einem 1:3 gegen Nizza zustande. Weiterhin stehen neun Siege und zwei Remis zu Buche.

Gerade offensiv kann Marseille auf heimischem Boden überzeugen und netzte insgesamt 23 Mal in 12 Heimspielen ein. In mehr als 90 Prozent der Partien vor heimischer Kulisse steht ein Treffer zu Buche. Die Abwehr überzeugte im Orange Velodrome nicht immer und zeigte nur zwei „Clean Sheets“ auf.

In den vergangenen zwei Begegnungen im Heimstadion konnte kein Sieg errungen werden. Neben der bereits erwähnten Pleite gegen Nizza gab es beim 1:1 gegen Monaco eine Punkteteilung.

PSG gewann drei der vergangenen vier Partien auf Ligaebene, das Starensemble unterlag jedoch in der Ferne der AS Monaco mit 1:3. Mit 57 Punkten rangieren die Mannen von Trainer Christophe Galtier auf Rang 1 der Tabelle. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger beträgt fünf Zähler. Mit einem Sieg wäre ein wichtiger Schritt in Richtung der elften nationalen Meisterschaft vollzogen.

Zwei Drittel der Auswärtsspiele brachten einen Triumph mit sich. Nur drei der insgesamt zwölf Ansetzungen in der Fremde gingen verloren. In beinahe 85 Prozent der Auswärts-Duelle brachten Lionel Messi, Neymar und Co den Ball im gegnerischen Kasten unter. In den vergangenen fünf Partien in der Fremde gelang es PSG nicht, hinten die Null zu halten.

Marseille - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 3:2 Toulouse (L1, A), 2:0 Clermont (L1, A), 2:1 PSG (Pokal, H), 1:3 Nizza (L1, H), 2:0 Nantes (L1, A).

Letzte 5 Spiele PSG: 4:3 Lille (L1, H), 0:1 Bayern (CL, H), 1:3 Monaco (L1, A), 1:2 Marseille (Pokal, A), 2:1 Toulouse (L1, H).

Letzte 5 Spiele Marseille vs. PSG: 2:1 (Pokal, H), 0:1 (L1, A), 1:2 (L1, A), 0:0 (L1, H), 0:2 (L1, H).

Nur eines der vergangenen fünf Duelle mit PSG konnte Marseille siegreich gestalten (1S, 1U, 3N), dieses war allerdings das bis dato letzte und wurde mit dem Aufstieg im Pokal belohnt.

Auffällig ist, dass in sieben der vergangenen zehn Begegnungen im Orange Velodrom Tore auf beiden Seiten gefallen sind.

Unser Marseille - PSG Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“

Das Starensemble um Neymar, Mbappé, Messi und Co bringt beinahe den vierfachen Marktwert der Truppe aus Marseille auf die Waage.

Obwohl zuletzt die Qualität nicht immer auf den Platz gebracht wurde, sind die Hauptstädter keineswegs zu unterschätzen. Acht Siege in zwölf Auswärts-Begegnungen in der Ligue 1 sprechen für sich.

Da Marseille mehr als 50 Prozent der Heimspiele siegreich gestaltete und mit 23 Treffern Torgefahr versprühte, ist den Gastgebern zumindest ein Tor zuzutrauen und das Remis nicht auszuschließen.