Meppen - 1860 München Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Am Tag nach der Heimpleite gegen Dresden wurde Michael Köllner entlassen. Der Coach hatte die Löwen im November 2019 übernommen. In den letzten beiden Spielzeiten hatten die Münchner bis zum Schluss unter Köllner um den Aufstieg mitgespielt, den großen Wurf aber jeweils verpasst. Nach einem guten Start in die 3. Liga-Saison 2022/23 sahen die Verantwortlichen das Ziel „Aufstieg“ in Gefahr. Am vergangenen Wochenende mussten sich die Sechziger im ersten Spiel nach der Entlassung von Köllner mit einem 2:2 beim VfB Oldenburg begnügen. Am Samstag ist die Mannschaft unter dem Interims-Duo Gorenzel und Reisinger nun zu Gast beim Schlusslicht Meppen und will endlich wieder gewinnen. Für die Buchmacher sind die Gäste auch die Favoriten. Aber wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,58 bei Bet-at-home für die Wette „Beide Teams treffen“.