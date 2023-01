Michael Smith - Michael van Gerwen Tipp, Prognose & Quoten | 03.01.2022

Am Dienstagabend bekommt eine tolle PDC Darts Weltmeisterschaft 2023 ab 21 Uhr ihr würdiges Finale. Denn mit Michael Smith und Michael van Gerwen stehen die beiden besten Spieler des Turniers zurecht im Endspiel. Der „Bully Boy“ beendete im Halbfinale mit vielen 180ern und zahlreichen High Finishes den Lauf von Gabriel Clemens und steht nun zum dritten Mal im WM-Finale. „MvG“ spielt dagegen ein extrem dominantes Turnier wie in seinen besten Zeiten und hofft nach 2014, 2017 und 2019 auf den vierten Weltmeistertitel seiner Karriere. Am Ende dürfte gegen das Scoring, die Sicherheit und die Konstanz des Niederländers kein Kraut gewachsen sein. So entscheiden wir uns zu einer Quote von 1,80 bei Bet365 für die Wette „Sieg van Gerwen mit HC -2,5″.