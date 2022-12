Michael van Gerwen - Mensur Suljovic Tipp, Prognose & Quoten | 28.12.2022

In den letzten Jahren konnte Michael van Gerwen die Darts-Szene nicht wie gewohnt und gewünscht dominieren. Doch 2022 scheint MvG wieder der Alte zu sein. So war „Mighty Mike“ nicht nur der beste Spieler der laufenden Saison, sondern war auch zum Auftakt der PDC WM 2023 in Topform. In Runde 3 bekommt es der Niederländer am Mittwoch mit Mensur Suljovic zu tun. Im zweiten Spiel der Abend-Session gibt es für den Österreicher wohl nicht viel zu holen. Auch wir entscheiden uns zu einer Quote von 2.25 bei Bet365 für die Wette „Sieg van Gerwen mit Handicap -3,5″.