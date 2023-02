Midtjylland - Sporting Lissabon Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2023

Unser Midtjylland - Sporting Lissabon Tipp zum Europa League Spiel am 23.02.2023 lautet: Der amtierende dänische Pokalsieger träumt nach dem guten Hinspiel-Ergebnis vom ersten Europapokal-Achtelfinale seiner Vereinsgeschichte. Am Ende dürfte sich aber die Qualität der Gäste durchsetzen.

In der Vorwoche ging Sporting Lissabon als klarer Favorit der Buchmacher in das Europa-League-Heimspiel gegen den FC Midtjylland. Die Hausherren hatten zwar mit 65 Prozent Ballbesitz und 16:5 Schüssen in Richtung Tor die Nase vorne. Doch erst in der vierten Minute der Nachspielzeit trafen die „Leoes“ zum 1:1-Ausgleich und verhinderten so eine überraschende Heimpleite.

Am Donnerstag treffen sich beide Teams in Dänemark wieder. Die „Ulvene“ träumen nach dem guten Ergebnis aus dem Hinspiel vom ersten Einzug der Vereinsgeschichte in ein UEFA-Achtelfinale. Die Wettanbieter schlagen sich aber erneut auf die Seite der Portugiesen. Wir spielen mit einer Quote von 1,83 bei Happybet die Wette „Auswärtssieg“.

Darum tippen wir bei Midtjylland vs Sporting Lissabon auf „Sieg Sporting“:

In 9 Spielen gegen Mannschaften aus Portugal feierte Midtjylland nur einen Sieg

Sporting hat alle seine K.o.-Duelle mit dänischen Teams für sich entschieden

Lissabon ist in Dänemark noch ungeschlagen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Midtjylland vs Sporting Lissabon Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert, hätte schon das Hinspiel eine klare Angelegenheit sein müssen. Denn die Portugiesen haben hier mit 228 Mio. zu 34 Mio. Euro klar die Nase vorne. Zudem hatten die Dänen in der Vorwoche ihr erstes Pflichtspiel seit Mitte November bestritten.

Auch im Rückspiel sind die „Leoes“ mit Siegquoten im Schnitt von 1,84 die Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren werden von den Bookies Quoten im Schnitt von 4,36 bezahlt.

Midtjylland vs Sporting Lissabon Prognose: Bringen die „Löwen“ ihre Qualität auf den Rasen?

Seit der Saison 2017/18 landete der FC Midtjylland in Dänemark immer unter den Top 2 der Abschlusstabelle. Diese gute Serie könnte in dieser Spielzeit allerdings zu Ende gehen. Die Männer von Coach Albert Capellas gingen nur auf Rang 7 in die Winter- und WM-Pause. Damit würde man sogar die Meisterrunde verpassen. Am Wochenende stand für den FCM das erste Ligaspiel seit über drei Monaten an.

Beim 4:0 beim Tabellenzweiten Viborg FF zeigten die Jütländer eine ihrer besten Saisonleistungen. Jungstar Gustav Isaksen (21) erzielte dabei gleich drei Treffer. Mit diesem Sieg kletterte Midtjylland auf Rang 4. Der Rückstand auf Tabellenführer Nordsjaelland beträgt aber immer noch zehn Punkte. In neun Liga-Heimspielen glückten bisher nur zwei Siege.

In dieser Saison macht der Sporting Clube de Portugal aus Lissabon die erste Krise unter Coach Ruben Amorim durch. In den ersten beiden kompletten Spielzeiten unter dem Trainer hatte der Verein mit der Meisterschaft und dem Ligapokal jeweils einen Titel geholt. In dieser Primeira-Liga-Saison haben die Grün-Weißen als Tabellen-Vierter nach 21 Spieltagen schon 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Benfica.

Auch gegen Midtjylland waren die „Löwen“ eigentlich gut ins Spiel gekommen. Nachdem der Führungstreffer nicht fallen wollte, wurde die Mannschaft immer unsicherer. Der Trainer stellt sich aber vor seine Spieler und sucht die Schuld bei sich. Doch auch die Fans werden immer unruhiger. Am Wochenende gab es in der Liga immerhin einen 3:2-Sieg bei Aufsteiger GD Chaves.

Midtjylland - Sporting Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Midtjylland: 4:0 Viborg (A); 1:1 Sporting (A), 1:1 Elfsborg (H), 1:0 Ulsan (H), 0:0 St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 3:2 Chaves (A), 1:1 Midtjylland (H), 1:2 Porto (H), 1:0 Rio Ave (A), 5:0 Braga (H)

Letzte Spiele Midtjylland vs Sporting Lissabon: 1:1 (A), 2:3 (A), 0:3 (H)

Das erste Duell zwischen beiden Teams wurde im UEFA-Pokal der Saison 2001/02 ausgetragen. Damals zog Sporting nach einem 3:0-Auswärtssieg und einem 3:2-Heimerfolg in die zweite Runde ein. Midtjylland hat in allen seinen drei Hin- und Rückspiel-Duellen mit portugiesischen Vereinen den Kürzeren gezogen. In neun Vergleichen feierte der FCM nur einen Sieg. Auf der Gegenseite ist Lissabon nach fünf Gastspielen in Dänemark noch ungeschlagen. Zudem hat man alle 5 K.o.-Duelle gegen dänische Vereine für sich entschieden.

Unser Midtjylland - Sporting Lissabon Tipp: Sieg Sporting

Schon am vergangenen Donnerstag war Sporting die klar bessere Mannschaft, konnte seine Chancen aber nicht verwerten. Die „Leoes“ machen aktuell keine leichte Zeit durch, haben sich aber in der Liga am Wochenende etwas Selbstvertrauen geholt. Das dürfte reichen, um in der MCH Arena von Herning die deutlich bessere Qualität auf den Rasen zu bringen und mit einem Sieg ins Europa-League-Achtelfinale einzuziehen.