Mit dem Bildbet Bonus um bis zu 100 € risikofrei wetten

Nein. Ob du von der Aktion des Buchmachers Gebrauch machst, liegt in deinem Ermessen. Du erhältst den Bonus also nur dann, wenn du ihn vor der Ersteinzahlung aktivierst. Führst du diesen Schritt nicht aus, musst du dich bei der Auszahlung deiner Gewinne an keine Umsatzbedingungen halten.