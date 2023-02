Monaco - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2023

Unser Monaco - Leverkusen Tipp zum Europa League Spiel am 23.02.2023 lautet: In einer offenen Partie gibt es Treffer auf beiden Seiten.

Das Hinspiel zu Hause war für Leverkusen die reinste Achterbahnfahrt: Rückstand nach Eigentor, Führung und am Ende die Niederlage durch ein Tor in der Nachspielzeit. Im Rückspiel ist nach wie vor alles offen, auch wenn die Monegassen nach ihrem Hinspiel-Erfolg nun alle Trümpfe in der Hand haben. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,60 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Monaco vs Leverkusen auf „Beide treffen“

In acht der letzten neun Pflichtspiele Monacos trafen beide Teams

In den letzten drei Pflichtspielen Leverkusens trafen beide Teams und es fielen insgesamt 14 Treffer

Das Hinspiel endete 3:2 für Monaco

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monaco vs Leverkusen Quoten Analyse:

Auch die besten Online-Wettanbieter rechnen der Werkself noch Chancen aus, wobei sie die ASM im Rückspiel leicht vorne sehen. Wetten auf einen Heimsieg bringen Quoten bis 2,30, während man für einen Tipp auf einen Auswärtssieg Wettquoten bis 2,85 erhält. Nüchtern betrachtet ist die Quotenverteilung vielleicht nicht ganz nachzuvollziehen.

Denn die Monegassen haben nicht nur das Hinspiel auswärts gewonnen, sie haben aktuell ohnehin einen starken Lauf, während Bayer vier der vergangenen fünf Pflichtspiele verloren hat. Die Bookies sind sich ziemlich sicher, dass die Gäste treffen. Das „Beide treffen“ bringt in der Spitze eine Quote von 1,60. Minimal höher sind die Werte beim „Over 2,5″.

Monaco vs Leverkusen Prognose: Werkself hält Partie offen

Die Generalprobe Monacos für den bevorstehenden Schlagabtausch mit Leverkusen ist gelungen. Am Sonntag setzten sich die Monegassen in der Ligue 1 mit 2:1 bei Stade Brest durch und wahrten ihre minimalen Titelchancen. Als Dritter haben sie sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter PSG, den sie erst vor eineinhalb Wochen mit 3:1 schlugen.

Realistisches Ziel ist aber Platz zwei, der in Frankreich noch die direkte Teilnahme an der Champions League bedeutet. Auf diesen hat die ASM einen Rückstand von nur zwei Zählern. Der Dreier in Brest war der fünfte Pflichtspielsieg in Folge. Seit acht Pflichtspielen ist Monaco ungeschlagen und hat überhaupt nur eine der vergangenen elf Partien verloren.

Diese Niederlage war ein peinliches 6:7 nach Elfmeterschießen in der dritten Runde des Coupe de France gegen Zweitligist Rodez, nachdem man nach 37 Minuten bereits mit 2:0 führte und auch im Elfmeterschießen einen Matchball hatte. In der Gruppenphase der Europa League hatte Monaco das erste Heimspiel gegen Ferencvaros mit 0:1 verloren.

Es folgten zwei klare Heimsiege gegen Trabzonspor (3:1) und Roter Stern Belgrad (4:1). In den sechs Gruppenspielen hielt die ASM nur einmal ihren Kasten sauber. Überhaupt ging es zuletzt trotz des starken Laufs nur selten ohne Gegentor. In acht der vergangenen neun Pflichtspiele der Mannschaft aus dem Fürstentum trafen beide Teams.

Monaco - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monaco: 2:1 Brest (L1, A), 3:2 Leverkusen (EL, A), 3:1 PSG (L1, H), 2:0 Clermont (L1, A), 3:2 Auxerre (L1, H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:3 Mainz (BL, H), 2:3 Monaco (EL, H), 3:1 Hoffenheim (BL, A), 0:1 Augsburg (BL, A), 0:2 Dortmund (BL, H)

Letzte 5 Spiele Monaco vs Leverkusen: 3:2 (EL, A), 0:3 (CL, A), 1:1 (CL, H), 1:0 (CL, A), 1:0 (CL, H)

Die Generalprobe von Leverkusen ist auf der anderen Seite gehörig in die Hose gegangen. Gegen Mainz verlor die Werkself in der Bundesliga wie schon drei Tage zuvor gegen Monaco an gleicher Wirkungsstätte mit 2:3. Ein verschossener Elfmeter, ein Strafstoß auf der Gegenseite inklusive eigener Roter Karte: Es war mal wieder ein gebrauchter Tag für Bayer.

Insgesamt war es die vierte Pleite in den vergangenen fünf Pflichtspielen. In der Bundesliga dümpelt das Team von Trainer Xabi Alonso im Mittelfeld der Tabelle auf Rang zehn herum. Zum Abstiegs-Relegationsplatz ist der Abstand mit acht Punkten kleiner als zu den internationalen Rängen (11).

Die Europa League ist damit aller Voraussicht nach die letzte Möglichkeit, auch in der kommenden Saison europäisch zu spielen. Was aber macht für das Rückspiel im Fürstentum Mut? Sicherlich die Tatsache, dass Bayer in der Bundesliga drei der vergangenen vier Auswärtsspiele gewonnen hat.

Aber: In der Gruppenphase der Champions League hatte Leverkusen aus den drei Auswärtsspielen nur einen Zähler geholt. Seit fünf Spielen auf europäischer Bühne ist Bayer sieglos, drei dieser fünf Partien wurden verloren. Bei vier dieser vergangenen fünf Begegnungen in CL und EL kassierte Leverkusen zudem mindestens zwei Gegentore.

Unser Monaco - Leverkusen Tipp: Beide treffen

Sieben Mal kreuzten Monaco und Leverkusen in Champions und Europa League schon die Klingen und nur einmal ging die Werkself als Sieger vom Feld. Insgesamt spricht vielleicht nicht allzu viel für die Gäste, doch auch aufgrund des Wegfalls der Auswärtstor-Regel ist trotz der Hinspiel-Pleite mit nur einem Tor Differenz noch alles offen. Wir können uns gut vorstellen, dass es ähnlich turbulent wie im Hinspiel zugeht.