Monza - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Stefano Pioli nahm sich die schwachen Leistungen seiner Mannschaft zu Herzen und reagierte mit einer Umstellung. Diese fruchtete und stabilisierte die Defensive. Am kommenden Wochenende treffen die Mailänder auf das formstarke Monza. Wir setzen darauf, dass weniger als 2,5 Tore im Spiel fallen und maximal eines der beiden Teams trifft. Bei Bet-at-Home findet ihr dafür eine Quote von 2,23.

Darum tippen wir bei Monza vs AC Milan auf „Beide Teams treffen: Nein“ und „Unter 2,5 Tore“:

Monza vs AC Milan Quoten Analyse:

Vorsicht ist in dieser Hinsicht jedoch geboten, denn die Gäste aus der Hauptstadt der Lombardei haben Selbstvertrauen getankt. Milan gewann zwei Spiele in Serie und geht mit Quoten von ungefähr 2,09 als leichter Favorit auf das Feld.

Uns fällt es schwer, hier einen Sieger vorherzusagen, besonders weil die Rossoneri nach ihrer Umstellung im Aufschwung sind. Am ehesten sticht eine Punkteteilung ins Auge. Monza teilte in vier der letzten sieben Ligaspiele die Punkte. Setzt ihr auf ein Remis, findet ihr eine Quote von um die 3,25 vor.

Monza vs AC Milan Prognose: „Die Defensiven bestimmen das Spiel“

Hinzu kommt das Verhindern von Shot Creating Actions per 90 Minutes. In dieser Statistik lassen die Teufel nur 20,09 pro Begegnung zu. Für den besseren Kontext: Damit gehören sie zu den sechs besten Teams der Liga.

Monza - AC Milan Statistik & Bilanz:

Was kann in diesem Spiel von Monza erwartet werden? Der Klub ist seit dieser Saison erstklassig, tritt jedoch ganz anders als ein typischer Aufsteiger auf. Stattdessen agieren die Brianzoli wie eine Spitzenmannschaft und legen viel Wert auf Ballbesitz. Durchschnittlich dauern ihre Abschnitte mit dem Ball am Fuß über zehn Sekunden. Ihre Gesellschaft an der Spitze ist elitär: Nur Neapel, Inter und Lazio kommen auf längere Sequenzen.