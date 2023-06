Muchova - Sabalenka Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Muchova - Sabalenka Tipp zum French Open Spiel lautet: In diesem Halbfinale bekommt Aryna Sabalenka einen echten Härtetest geboten. Karolina Muchova spielt ein starkes Turnier und ließ sich bisher erst einen Satz abnehmen.

Im vergangenen Jahr laborierte Karolina Muchova an mehreren Verletzungen und rutschte im WTA-Ranking deutlich ab. Ihre bisher gezeigten Leistungen in Roland Garros zeigen jedoch, dass sie für Höheres bestimmt ist. Auf dem Weg ins Halbfinale stand sie deutlich länger auf dem Court (9:51 Stunden) als ihre Kontrahentin Aryna Sabalenka (7:02).

Ein Nachteil, der wohl für die Favoritin spricht. Wir trauen der 26-jährigen Außenseiterin mindestens einen Satzgewinn zu. Bwin stellt für diese Wette eine Quote von 1,91 bereit .

Darum tippen wir bei Muchova vs Sabalenka auf „Muchova gewinnt mindestens einen Satz“:

Muchova vs Sabalenka Quoten Analyse:

Sowohl Muchova als auch Sabalenka setzten sich in ihren jeweiligen Viertelfinal-Spielen souverän durch und gaben letztlich keinen Satz ab. Die tschechische Außenseiterin bezwang bereits in der 1. Runde die favorisierte Sakkari (8. WTA-Weltrangliste) und deutete mit diesem Sieg ihr Potential für Überraschungen an.